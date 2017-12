Kreativnim projektima protiv vršnjačkog nasilja: Nije faca ko hejt baca!

Imate li kod kuće malog kreativca? Možda predajete čitavom razredu pametnih glava? Ili ste „ponosna tetka preslatke osobe“ koja obiluje originalnim idejama? Predložite im da zajedno s ekipom pošalju svoj rad i učestvuju u takmičenju za jednu od vrijednih nagrada – jer nije faca ko hejt baca, faca je neko potpuno drugačiji.

Šta znači nekome biti prijatelj? Da li prijatelji moraju biti isti ili mogu biti različiti? Kada je postalo uobičajeno biti agresivan, nasilan i neosjetljiv na probleme drugih kako bi dokazao svoj uticaj u društvu, među prijateljima, školi ili čak vrtiću? Zašto izvrgavati ruglu sve što je različito od uobičajenog i što nam je u prvi mah nepoznato? Kako zaštiti prijatelja od napada hejtera?

To su samo neka od pitanja na koje je Mikrokreditno društvo „Mikrofin“ željelo dobiti odgovor putem konkursa pod nazivom „NIJE FACA KO HEJT BACA“. Konkurs je osmišljen kao poziv učenicima osnovnih škola na području Bosne i Hercegovine da razmisle o drugarstvu i proaktivnom djelovanju u situacijama vršnjačkog nasilja.

„U razvijanju socijalnih vještina, djeca nekada nisu ni svjesna da mogu svojim nastupom povrijediti drugu osobu“, kaže Dušica Ilić, profesor razredne nastave i dodaje da je od najranijeg uzrasta učenika potrebno ukazivati na postojanje različitosti i prihvatanje istih.

Prema njenim riječima razgovor je pouzdan oslonac u uočavanju i rješavanju problema narušenih međuljudskih odnosa.

„Da bi razgovor bio efikasan, poželjno je da se on potkrijepi konkretnim djelovanjem, kroz različite kreativne i društvene aktivnosti.Projekti u kojima učenici mogu da izraze svoje mišljenje i van škole, radeći u grupi i zajedno sa nastavnicima, pružaju djeci mogućnost da promisle, sroče i javno ispričaju svoju priču o iskustvu odrastanja“, tvrdi Ilić.

Pobjednike konkursa „Nije faca ko hejt baca“ očekuju vrijedne nagrade. Nagrađeni timovi osvajaju nagrade za svoje škole, i to: prvo, drugo i treće mjesto u vrijednosti od 5000, 3000 i 2000 konvertibilnih maraka. Osim glavnih nagrada planirane su i atraktivne pojedinačne nagrade za članove timova. Konkurs je otvoren do kraja ove godine, a o rezultatima i dodjeli nagrada najboljima učesnici će biti obaviješteni do 1.marta 2018.

Školarci mogu poslati radove u okviru 4 kategorije i to: kratki film ili muzički video od 3 minute; multimedijalni rad u vidu stripa, animacije ili aplikacije; literarni rad u formi priče, eseja ili rep pjesme i kategorija program, odnosno inicijativa.

Radove će birati tročlana komisija u čijem sastavu su pored Dušice Ilić, Ljubiša Savanović glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, književnica Tanja Stupar Trifunović, dobitnica brojnih književnih nagrada, i jedan od članova Upravnog odbora kompanije„Mikrofin“.