Kreka prijeti štrajkom: Jedan dan našeg nerada dovodi u pitanje proizvodnju struje

Ukoliko do 25. februara ne bude isplaćena plata u svim rudnicim, pogonima i direkciji 26. februara rudari će stupiti u generalni štrajk.

„Rudara rudnika Kreka i sindikat apsolutno ne interesuje ko je kriv. Da li je to uprava rudnika Kreka, ili uprava EP ili resorno ministarstvo. Mi tražimo samo jedno, obezbjedite nam uslove za rad, dajte nam novu opremu, primite nove radnike i samo jedno osnovno što treba, a to je plata”, kazao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnici uglja Kreka.

Od 2010. do danas Rudnike Kreka jer napustilo 1700 rudara, a za to vrijeme nijedan novi rudar nije zaposlen. Tako danas jedna osoba radi na dva ili čak tri posla, samo kako proizvodnja ne bi trpila.

„I možete zamisliti sada rudara koji dolazi na posao, on ne zna gdje će ga rasporediti. Smjenovođa radi na pogonu. Električan radi i posao električara i rukovaoca pogona. Ja se samo bojim i stalno ponavljam sigurnost na radu u ovim uslovima u kojim se sada radi je na vrlo niskom nivou. To su ljudi koji ni stručnom kvalifikacijopm ni osposobljenošću ne mogu odgovoriti zadatku. I samo molimo boga da ne dođe do povreda”, tvrdi Tokić.

Od 150 miliona koji su trebali biti uloženi u opremu u Rudnicima Kreka uloženo je tek sedam miliona, a u isto vrijeme rudari Kreke iskopaju 50 posto uglja koji se proizvede u svim rudnicima koncerna. Tvrde da nezapošljavanje novih rudara i neinvestiranje u proces proizvodnje, već je početak kraja rudnika Kreka. S druge strane svjedoci su pozitivnih rezultata koje su pokazali drugi rudnici koncerna kojim su uredno isplaćene milionske tranše za nove investicije. Stoga su oni odlučni stupiti u generalni štrajk.

„Ja koristim ovu priliku da sve radnike Rudnika Kreka u Tuzli pozovem, ako sindikalno rukovodstvo rudnika bude u prilici da realizuje odluku o štrajku 26. februara 2018. godine ne ostaju kod svojih kuća, već da tog dana svi budu u rudnicima uglja Kreka u Tuzli. I na taj način borimo za radna mjesta, a na kraju krajeva i za sigurnije i humanije uslove rada”, poručio je Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH.

Postavili su danas pitanje, da li je Rudnik uglja „Kreka“ u Tuzli istinska potreba energetskog sektora Federacije BiH ili predstavlja problem koji se treba neutralisati, a zatim i podsjetili koliko je njihov posao zaista važan.

„Ako bi jedan dan se zaustavila proizvodnja uglja u rudnicima Kreka u Tuzli, mi možemo svi zajedno računati da već sutra je diskutabilna proizvodnja električne energije u Termoelektrani Tuzla”, tvrdi Husić.

Danas na sve načine pokušavaju da udovolje potrebi TE Tuzla i da plasiraju između šest i šest i po hiljada tona uglja koji su dnevna potreba termoelektrane za ugljem. Međutim zbog nepouzdanosti opreme i nedostatka radne snage u neposrednoj proizvodnji u takvim uslovima jako teško odgovaraju tom zadatku.

Ukoliko njihov zahtjev ne bude ispunjen i plaća im ne bude isplaćena do kraja mjeseca za 2. marta 2018. godine najavili su proteste pred upravnom zgradom JP „Elektroprivreda BiH“ u Sarajevu.