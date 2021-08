‘Kreketanje’ Narodnog pozorišta Tuzla izvedeno i u Jajcu

Predstava “Kreketanje” Narodnog pozorišta Tuzla, po tekstu Almira Bašovića u režiji Aleša Kurta izvedena je u petak na sceni Doma kulture u Takmičarskom programu 40. Pozorišnih/Kazališnih igara BiH u Jajcu.

Komad je to iz Bašovićeve zbirke “Četiri i po drame”, žanrovski definiran kao komedija s tezom o sličnosti pozorišta i stvarnog života.

U predstavi glume: Elvis Jahić, Siniša Udovičić, Nedim Malkočević, Elmir Krivalić, Jasmina Dedić – Ibrić, Jasmina Ibrahimović, Luka Spasojević, Selma Gusinac i Samina Mujkanović.

Dramarturg predstave je Kemal Bašić, scenografiju potpisuje Sabina Trnka, kostimografiju Sabina Teodosić, koreografiju Amila Terzimehić i muziku Zlatan Božuta.

Nakon predstave je održan okrugli sto koji je vodio Zoran Mlinarević.

Ovom prilikom je između ostalog istaknuto da je Narodno pozorište Tuzla institucija koja poštuje okrugle stolove Pozorišnih igara jer i sada kao i ranijih godina ansambli dolaze na okrugle stolove, kao i reditelji, direktor i autori ako su u mogućnosti.

Direktor Narodnog pozorišta Tuzla Mirza Ćatibušić kazao je da NP Tuzla poštuje Pozorišne igre u Jajcu dodavši da ova manifestacija zaslužuje i više poštovanja nego što ga svi skupa daju.

-Prirodno je da se trudimo da na državno prvenstvo, a to Jajce jeste, dođemo da pobijedimo. Svako od nas. Jako je lijepo baviti se poslom koji ima tu vrstu mogućnosti da se nečiji rad i trud izmjeri, nagradi. Daleko od toga da je to suština. Daleko od toga da je to najvažnije. Mislim da sama ideja osnivanja Igara govori koliko je to tada bilo potrebno. A danas je 100 puta potrebnije – istakao je Mirza Ćatibušić.

Autor dramskog teksta „Kreketanje“ Almir Bašović govoreći o odrednici komedija s tezom kazao je da je to jedna vrsta pomalo ironije prema onome što pozorište zapravo čini pozorištem, a na to pitanje će svako za sebe morati odgovoriti.

Reditelj Aleš Kurt između ostalog je govorio o značaju i univerzalnosti igre u Pozorištu. O uslovima u kojima je predstava rađena, vrijeme pandemije, policijskog sata. Želji da se predstava završi.

Dramarturg Kemal Bašić istakao je da je imao priliku da posmatra kako iz dramskog teksta izrasta pozorište i šta se sve događa u tom procesu, te da je iz toga mnogo naučio.

Članovi ansambla predstave govorili su o radu na predstavi, o saradnji s rediteljem Alešom Kurtom, o izazovu bivanjem glumcem u današnje vrijeme.

Direktorica Doma Kulture Jajce Smiljka Brtan je uz opasku da će biti pomalo i lična i uz sve pohvale za glumačku igru i samu predstavu prisjetila se da je upravo autor teksta Almir Bašović bio prvi selektor Pozorišnih igara kad je preuzela funkciju direktorice Doma, a samim tim i Pozorišnih igara.

Učesnici okruglog stola bili su jedinstveni u pohvalama svim akterima predstave.