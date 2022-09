Kremić: BiH popisom poljoprivrede ispunjava svoje obaveze na putu ka Evropskoj uniji

Pilot popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini bit će obavljen od 15. do 30. oktobra ove godine u svim statističkim institucijama BiH u skladu sa zajednički utvrđenom metodologijom.

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić ističe za Fenu da je posljednji popis poljoprivrede u BiH proveden 1960. godine te da je sada donesena jedinstvena metodologija na nivou BiH, u saradnji sve tri statističke institucije (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) , kao i jedinstveni upitnik baziran na EU normama da bi se taj popis obavio.

Popisom će se, kaže, osigurati potrebni strukturni podaci o poljoprivredi, što je i obaveza BiH na putu za dobivanje statusa kandidata za članstvo u EU, te jedan od uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

– Moramo napomenuti da statistika ima i svoje posebno poglavlje kada je riječ o pregovorima sa EU i to je poglavlje 18. Pilot popis poljoprivrede, to jeste probni popis, radit će se od od 15. do 30. oktobra ove godine, kao što se radio i pilot popis stanovništva, da vidimo, odnosno da testiramo kako funkcioniše upitnik, aplikacije, iako su preuzeti standardi EUROSTAT-a (Statistički ured Evropske unije) kada je u pitanju ovaj popis – ističe Kremić.

Ove godine probni popis se, kako dodaje, provodi na bazi oko 9.000 gazdinstava i domaćinstava kada se govori o FBiH. Ukupno, radi se oko 200 popisnih krugova, od toga 112 je u FBiH, a ostatak je u RS-u u Distriktu Brčko.

U zvaničnim popisu koji je planiran naredne godine, vjerovatno u istom terminu kao i ovaj popis, trebalo bi biti oko 300 hiljada domaćinstava, odnosno gazdinstava – rekao je direktor Federalnog zavoda za statistiku.

Kremić ističe da će se prilikom uspostave tog registra na jedan adekvatan način pružiti i podrška prema entitetskim ministarstvima poljoprivrede, te da će oni na osnovu tih podataka moći aplicirati za dodatna sredstva od EU i za poljoprivredu i za stočni fond u BiH.

Svi prikupljeni podaci od individualnih domaćinstava, kako kaže, smatraju se službenom tajnom, a podaci dobiveni iz pilot popisa neće se javno koristiti.

– Mi tačno treba da dobijemo podatke, naprimjer, koliko je površina zasijano, koliko obradivo, koliko je neobradivo, koliko je toga u ruralnom dijelu, koje su to poljoprivredne kulture i koliko ih je, podatke o stočnom fondu i značaj pilot popisa je u tome što će se nakon realizacije i analize dobivenih rezultata osigurati svi potrebni preduvjeti za realizaciju punog popisa poljoprivrede – rekao je Kremić u razgovoru za Fenu.