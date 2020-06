”Kriva si što si silovana” – Stigmatizacija žrtava ratnog silovanja u BiH

Više od 20 hiljada žena, djevojaka i djevojčica silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini. Također, oko tri hiljade muškaraca su bili žrtve seksualnog nasilja. Žrtve se, i nakon 25 godina od rata, susreću sa najprizemnijim stereotipima i porukom društva: krivi ste što ste silovani.

”Veliki problem jeste što govorimo o transgeneracijskom prenosu tog nasilja jer 95% njih je žrtva porodičnog nasilja danas… što je vezano za kulturu i narativ seksualnog zlostavljanja i silovanja,” rekla je prim.dr. Branka Antić Štauber, predsjednica Udruženja ”Snaga žene” Tuzla.

Ovakav odnos našeg društva otežava proces rehabilitacije žrtava, dok mnoge zbog stigmatizacije duboko potiskuju ovu traumu što se, objašnjava predsjednica Udruženja ”Snaga žene”, negativno psihološki odražava na njih same.

”Najčešće se govori da su one krive i da su one na neki način… zašto su se našle tamo? Zašto se njima dogodila? I to je stigma… također veliki je problem PTSP koji se razvio i psihosomatske bolesti od kojih većina njih danas pati” – dodaje doktorica Antić Štauber.

A da bi žrtvama dali podršku, te kako bi društvu poručili da mora imati drugačiji pristup, Udruženje Snaga žene i Zelena mreža organizovali su uličnu kampanju. Svoju podršku ženama žrtvama nasilja dala je i volonterka Adelina Grbić.

”Današnji dan odlučili smo da obilježimo na specifičan način radi situacije sa virusom odlučili smo da dijelo maske koje imaju poruke na sebi. Evo na ovoj maski poruka je Mir nas zbližava. Želimo da zaštitimo građane, a ujedno obilježavamo podršku ženama koje su bile žrtve seksualnog nasilja u ratu,” kaže Adelina.

Upravo podrška zajednice je potrebna svakoj od žrtava. Kako s jedne strane ona pravna, da se počionioci kazne jer mnogi od njih i danas slobodno hodaju, tako i društvena; bh. društvo mora prestati ovakve osobe izolirati i osuđivati. Zbog negativnog odnosa mnoge od žrtava šute, pa je trenutno samo oko 800 osoba ostvarilo status žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja i to uglavnom u Federaciji. Do sada je pred Haškim sudom za ovaj zločin osuđeno oko 30 ratnih zločinaca.