Kriza turske lire neće utjecati na izgradnju puta Beograd-Sarajevo, koji je projekt od regionalnog značaja i finansira se iz nacionalnih, ali i međunarodnih izvora.

Član tursko-srpskog poslovnog savjeta u Turskoj Aleksandar Međedović rekao je za ovaj list da kriza turske lire teško može biti razlog da se ovaj infrastrukturni projekat odgodi.

“Tu bi, osim stanja turske privrede, isto toliko trebalo da nas brine da li su ekonomija Srbije i BiH spremne za taj projekat jer se on realizuje van Turske i njegova izgradnja nije direktno vezana za liru”, navodi Međedović.

On je dodao da je turske investicije u Srbiju doveo dugoročni pogled, kada su Turci odlučili da u Srbiji mogu da ulože svoj novac i da ih trenutna situacija neće odvratiti od te zamisli.

“Oni su izračunali da je Srbija za njih isplativija dugoročno i to nije pitanje samo troškova radne snage, već kvaliteta. Takođe, roba proizvedena u turskim fabrikama u Srbiji može da stigne do evropskih tržišta”, kaže on.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić ističe da može biti indirektnih efekata prelivanja tuske ekonomske krize u Srbiju, ali ne i direktnih, te da to neće uticati na stabilnost finansijskog sistema, pošto na srpskom tržištu postoji samo jedna turska banka.

List dodaje da nadležni kažu da za sada sve teče po planu i da će sljedeće godine biti završena tenhička dokumentacija i model finansiranja, tako da se očekuje da izgradnja ovog putnog pravca počne 2019.

(RTV Slon/BiznisInfo)