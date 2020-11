Krizni štab TK: Vrijeme je da domovi zdravlja počnu sami nabavljati ono što im treba

Nedostatak briseva i opreme za testiranje u Domu zdravlja Tuzla je problem ove zdravstvene ustanove, a ne UKC-a ili Ministarstva zdravstva, moglo se čuti na konferenciji za medije Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

”Čitavo vrijeme mi donosimo medije a ne pitaju se ni prvi puta odakle im taj medij. Ako se sjećate, ja se čitavo ljeto medijski oglašavam, jeste li čuli ijednog direktora doma zdravlja da se oglasio bilo kojem mediju. Oni su naučili da uvijek ima, pa dođe vrijeme kad nema”, kaže Vahid Jusufović, direktor UKC-a Tuzla.

Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK ističe da su do sada bile donacije i išle su tim smjerom da Zavod za javno zdravstvo prema broju građana koji žive na određenom području, na osnovu tog broja se napravi raspodjela koliko kome pripada i radi se izuzimanje. Naglašavam, tada su bile donacije, sada više donacija nema, vrijeme je da počnemo nabavljati ono što nam treba, rekla je Čolić.

”Ne može Klinički centar kao pravni subjekt iz svog tekućeg poslovanja kupovati bilo kakvu robu i donirati je drugom pravnom subjektu. Ako su očekivali da će Klinički centar kupiti iz svojih sredstava medicinski potrošni materijal, onda tu ne treba komentar, to je nemoguće”, ističe Jusufović.

U dva navrata je kantonalna Vlada putem Zavoda zdravstvenog osiguranja obezbijedila sredstva za domove zdravlja i UKC te im naložila da nabave potrebnu opremu, no, kako tvrde u Kriznom štabu, to nije učinjeno.

”Tako je prema domovina zdravlja u cijelom kantonu i UKC usmjeren iznos od milion i 300 hiljada. Prije nekoliko dana, Zavod zdravstvenog osiguranja TK je ponovo intervenisao prema sredstvima iz tekuće rezerve u iznosu od 500 hiljada KM koje su usmjereni premi UKC-u za nabavku PCR testova”, navodi Denis Husić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

”Sredstva su prebačena, sredstva nisu opravdana. Traženo je da se produži period opravdavanja, prvo je to bilo do kraja jula, pa do kraja prošlog mjeseca, pa do 15. decembra. Još uvijek nisu sredstva opravdana, da li su potrošili sredstva to ne mogu znati, niti to može znati direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja”, riječi su ministrice zdravstva TK.

Iz Kriznog štaba navode da se pribojavaju da će se politika početi miješati u rad struke.

”Onog momenta kada se politika počne petljati u rad struke, obećavam da ću kao ministrica zdravstva i predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK dati ostavku na tu poziciju jer u takvim uslovima neću da radim i da dovedem druge članove u takvu situaciju”, kaže Čolić.

Ono što se moglo čuti na konferenciji za medije je i to da UKC Tuzla ima dovoljno testova za korona virus, te da kapaciteti u dvije covid bolnice za sada nisu popunjeni. Do sada je u kliničkom centru izvršeno više od 50 hiljada uzoraka, a bilo je hospitalizovano 700 osoba. U UKC-u Tuzla već tri mjeseca vrši se i antigensko testiranje, u oblasti ginekologije i pri hirurškim zahvatima. Plate zaposlenicima u ovom kliničkom centru su u posljednje vrijeme povećane i zbog povećanog obima posla, a primljen je i određeni broj novih zaposlenika.