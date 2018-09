Kršenja Izbornog zakona BiH sve brojnija, a sankcije izostaju

Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom”, koja posmatra predizborni period u BiH, je na današnjoj press konferenciji u Sarajevu prezentovala Prvi preliminarni izvještaj o dugoročnom posmatranju Općih izbora 2018. koji obuhvata period od 23.07.-02.09.2018. godine a dostupan je javnosti na zvaničnoj web stranici Koalicije www.podlupom.org.

Koalicija ‘’Pod lupom’’ ima 63 dugoročna posmatrača/ice u svim općinama, gradovima i Brčko Distriktu BiH. Zajedno rade na posmatranju rada i sjednica lokalnih izbornih komisija, posmatranju aktivnosti predviđenih izbornim kalendarom i poštivanju rokova, otkrivanju i prijavi izbornih nepravilnosti, praćenju medija i pripremi posmatrača/ica izbornog dana.

Usvojene tri preporuke koje je zagovarala Koalicija

Ove godine, Centralna izborna komisija BiH uvela je nekoliko novina u izborni proces a usvojene su i tri preporuke koje je zagovarala Koalicija: objava imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu na dan imenovanja u birački odbor i na izborni dan što bi trebalo spriječiti nezakonitu trgovinu mjestima u biračkim odborima; skraćivanje visine glasačkih kabina što ima za cilj sprječavanje porodičnog glasanja, fotografisanja i krađe glasačkih listića; te uvođenje providnih glasačkih kutija što će osigurati transparentniji izborni proces. Uvedena je još jedna novina koja nažalost predstavlja korak u nazad. Građani/ke će ove godine po prvi put nakon 18 godina glasati na de facto zatvorenim listama s obzirom na to da je unutarstranački prag za kandidate/kinje na listama političkih subjekata povećan sa 5% na 20%.

U toku perioda koji obuhvata šest sedmica izvještavanja, posmatrači/ce Koalicije su zabilježili 364 slučaja preuranjene, zakonom zabranjene kampanje koju su sprovodila 32 politička subjekta. Uprkos konstantnom upozoravanju na ovaj problem, broj slučajeva zakonom zabranjene, preuranje izborne kampanje je više od dva puta veći nego za isti period za Lokalne izbore 2016. godine. ‘’Žalosno je da oni koji ulaze u izbornu utrku kako bi postali legitimni predstavnici građana namjerno krše zakon, a da nadležne institucije ne čine ništa da to spriječe i/ili primjereno sankcioniraju. Izostanak adekvatnih sankcija i mehanizama potiče ovakvu praksu, a same parlamentarne političke stranke namjerno izbjegavaju rješavanje ovog pitanja kako bi mogle manipulirati voljom birača Ovo nam govori da se politički subjekti ne obaziru na zakonske odredbe te da izostanak sankcija ohrabruje iste da nastave sa ovakvom praksom’’, rekao je Dario Jovanović, direktor projekta Koalicija ‘’Pod lupom’’.

Izražena sumnja u ažurnost biračkog spiska

U 10 općina izražena je sumnja u ažurnost biračkog spiska, u 14 postoji sumnja na nezakonitu trgovinu mjestima u biračkim odborima, a zabilježen je i jedan slučaj moguće zloupotrebe ličnih podataka u svrhu glasanja poštom.

Zabrinjavajuća je i činjenica da su se još u maju ove godine pojavile lažne nagradne igre na društvenim mrežama. Za učešće u nagradnoj igri potrebno je dostaviti fotografije obje strane lične karte za što postoji vjerovatnoća da se radi o potencijalnoj zloupotrebi ličnih podataka. Iz Koalicije apeluju nadležnim instituacijama da ove slučajeve istraže i iste sankcionišu.

Evidentiran je 31 slučaj zloupotrebe javnih resursa odnosno novca svih građana/ki BiH. Najčešće se ovi slučajevi ogledaju u intenziviranju javnih radova, zloupotrebama javnog budžeta, kompanija i javne funkcije.

Uočeni su i pritisci na birače i kupovina glasova u 9 slučajeva, a u prethodne dvije sedmice prijavljeni su i pritisci na dugoročne posmatrače/ice Koalicije ‘’Pod lupom’’.

Prijetnje i verbalni napadi na posmatrače Koalicije

U dvije općine u Republici Srpskoj, nepoznate osobe su prijetile i verbalno napale posmatrače/ice Koalicije. U jednoj općini sav promotivni materijal Koalicije je potrgan odmah nakon što je i postavljen. ‘’Koalicija „Pod lupom“ će učiniti sve da zaštiti svoje posmatrače/ice na terenu. Još jednom apelujemo na političke subjekte i građane/ke da se pridržavaju zakona i suzdrže od bilo kakvih pritisaka na posmatrače/ice. Nosioce javnih funkcija pozivamo da se pridržavaju izbornih pravila u predstojećoj izbornoj kampanji’’- naglasila je Jelena Tanasković Mićanović, koordinatorica za javne politike Koalicije.

Sve lokalne izborne komisije rade u punom sastavu osim komisije u Općini Kupres RS. I dalje 11 lokalnih izbornih komisija nema adekvatne uslove za rad što može dovesti u opasnost implementaciju izbora na kvalitetan način a 12 ne poštuje odredbe Izbornog zakona o ravnopravnosti spolova.

Uočena su i nepoštivanja rokova predviđenih izbornim kalendarom. Devet lokalnih izbornih komisija nije odredilo broj i vrstu biračkih mjesta do 3.8., 21 nije dodijelila pozicije političkim subjketima u biračkim odborima do 8.8. a u više od polovine općina i gradova u BiH politički subjekti nisu dostavili prijedloge članova biračkih odbora do 15.8. Koalicija se nada da navedena kašnjenja neće utjecati na kvalitetu provođenja izbora.

Zabilježeni pritisci na medije

Tokom praćenja medijskog izvještavanja, u 9 općina su zabilježeni slučajevi pritisaka na medije a evidentirana su i 34 slučaja u kojima su mediji prenosili izjave koje sadrže elemente govora mržnje, neprimjerenog govora, zapaljivu ili ratnohuškačku retoriku.

Zabrinjavajući su i napadi na novinare/ke koji su se desili tokom ove godine. Koalicija najoštrije osuđuje pritiske i napade na novinare/ke jer, kako kažu, bez slobode medija nema ni slobonih i poštenih izbora.

Od 7. septembra, koji je dan zvaničnog početka izborne kampanje, Koalicija će na terenu imati dodatna 42 posmatrača/ice izborne kampanje koji će izvještavati o svim zabranjenim aktivnostima u izbornoj kampanji. Na isti dan počinje i sistematizovani monitoring medijskog izvještavanja koji će obuhvatiti 30 medija i 40 dana medijskog izvještavanja, uključujući 30 dana izborne kampanje i dodatnih 10 dana nakon izbornog dana.

Na izborni dan Koalicija ‘’Pod lupom’’ će angažovati 4.000 građanskih, nestranačkih posmatrača/ica u svim općinama, gradovima i Brčko Disktriktu BiH koji će štititi glas svakog birača. Podsjećamo građane i građanke Bosne i Hercegovine da se mogu prijaviti za posmatrače/ice izbornog dana na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org, te prijaviti uočene izborne nepravilnosti putem navedenih kontakata.