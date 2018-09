Krug 99 u 25 godina postojanja ugostio više od 2.000 uvodničara

Prošlo je 25 godina od osnivanja Asocijacije nezavisnih intelektualaca – Krug 99 oko koje se okupljaju intelektualci iz različitih oblasti, a od tada je organizirano 800 sesija gdje se progovaralo o pitanjima koja su se ticala države, prava, politike, kulture, obrazovanja, nauke, ekonomije, historije, ljudskih i građanskih prava i sloboda, piše Fena.

O tim temama govorilo je 2.000 uvodničara iz BiH, susjednih zemalja i inostranstva omogućavajući otvoreni i multidisciplinarni dijalog u kojem je učestvovalo više od 10.000 aktivnih aktera, a uvodničari su birani na način da to bude relevantna osoba za temU o kojoj govori.

Aktuelni predsjednik ove prepoznatljive asocijacije Adil Kulenović prisjetio se u intervjuu za Fenu dugogodišnjeg rada, podsjećajući na brojne ličnosti IZ oblasti nauke i umjetnosti, na akademike, profesore, pisce, likovne umjetnike, novinare, privrednike i druge osobe koje su prošle kroz Asocijaciju Krug 99.

Ono čime se najviše ponose je oko 1,2 miliona potpisa pristiglih iz 56 zemalja svijeta za njihovu u ratu napisanu Deklaraciju o slobodnom i jedinstvenom Sarajevu kojom su intelektualci iz različitih etničkih skupina ukazali na stradanja u opkoljenom Sarajevu i pozvali na očuvanje “evropskog Jeruzalema”.

– Sve ovo radilo se kako bi se čuo glas ljudi koji žive i rade u opkoljenom Sarajevu, a radi se o onima koji žele zajednički život, dok potpisi iz 56 zemalja predstavljaju činjenicu da u cijelom svijetu postoje ljudi koji razumiju tuđu patnju, zbog toga je ta Deklaracija svijetao dokument iz prošlosti – naveo je.

Kako je kazao, članom Kruga 99 postajalo se uz princip da se poštuju vrijednosti zajedničkog života koji je tradicija ovdašnjih prostora, a i nadali su se da će to biti principi budućnosti države, dok su na okupljanjima primjenjivali multidisciplinarni pristup pitanjima od značaja za državu.

Nedjelja je odabrana kao dan kada će se organizirati sesije jer su ih u početku optuživali da odlaze da se okupljaju tokom radnog vremena te je odlučeno da se skupovi organiziraju nedjeljom što je kasnije i postala tradicija.

Iako je nemoguće nabrojati sve ljude koji su bili dio sesija Kruga 99, Kulenović se posebno prisjetio sesije na kojoj je gostovao francuski general Philipe Morillon koji je govorio o realnoj politici koja se provodila, a ne o onome šta su građani napaćeni ratom očekivali.

– Tada je rekao da on nije došao da spasi ovaj grad nego da donese humanitarnu pomoć, ali u tim okolnostima niko od nas nije zapamtio prvi dio rečenice, nego samo drugi u kojem govori o pomoći jer su tada svi bili gladni – kazao je Kulenović.

Izdvojio je i saradnju s prvim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH Victorom Jackovichem za kojeg je kazao da ostaje svijetao primjer američke politike u animiranju SAD-a da konačno djeluju na zaustavljanje rata.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca ostvarila saradnju je i s generalom Michaelom Roseom, bivšim komandantom UNPROFOR-a BiH, a Kulenović je podsjetio da je Krug 99 pokrenuo inicijativu da se Poljaku Tadeuszu Mazowieckom, članu Kruga 99, podigne posthumno ploča u čast zahvalnosti, ali to još nije realizirano.

Mazowiecki je 2013. godine preminuo u 86. godini života. Prvi demokratski izabran premijer u postkomunističkim zemljama poznat je kao izaslanik za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koji je, iz protesta protiv međunarodne politike prema BiH, podnio ostavku na tu funkciju.

– Nije nam uspjelo ni da pjesnik Izet Sarajlić dobije svoju ulicu u Sarajevu čime bi se naznačilo da se radi o velikom umjetniku – istaknuo je Kulenović, podsjećajući na inicijative koje su pokretali.

Napomenuo je da je želja ove asocijacije izaći iz okvira Sarajeva, ali da bi se to ostvario potrebna su značajnija finansijska izdvajanja i to smatraju velikom manom jer štetom smatraju to što nisu u mogućnosti povezati ljude iz BiH s onima iz zemalja regije.

U budućnosti će Krug 99 nastaviti s prepoznatljivim aktivnostima, a posvetit će se i održavanju brifinga i sastanka u okviru kojih se organiziraju direktni razgovori s predstavnicima politike, nauke, ekonomije i kulture.

– U toj formi otvoreno se razgovara o svim pitanjima, a na taj način pozivamo ih da se više angažiraju u tom smislu. U prošloj godini imali smo 25 takvih susreta – kazao je Kulenović, najavljujući da će se više baviti predlaganjem inicijativa.

Po uzoru na Krug 99 nastale su i druge inicijative te je formiran “Mostarski Krug”, Bihaćka građanska inicijativa, a uskoro će slične asocijacije biti formirane i u Tuzli i Brčkom.

U statusu aktivnog i stalnog djelovanja trenutno je oko 70 članova te oko 100 počasnih članova iz zemlje i inostranstva, dobitnik je brojnih nagrada među kojima su nagrada Fondacije Olof Palme (Štokholm), nagrade Fondacije kralja Boudouina (Brisel) i nagrade Fondacije Alberto Moravija (Rim).