Krunić: Da smo pobijedili Irce ne bismo pričali o atmosferi i lošim rezultatima

Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će na stadionu “Grbavica” u Sarajevu igrati posljednji meč sezone Lige A UEFA Lige nacija protiv selekcije Italije.

Nakon niza loših rezultata BiH će od naredne sezone igrati u Ligi B, a najvjerovatnije pod vodstvom novog selektora nakon što Dušan Bajević nije ispunio očekivanja i ostvario željene rezultate.

Na sutrašni meč i općenito situaciju u taboru bh. selekcije na današnjoj konferenciji za medije govorio je bh. reprezentativac Rade Krunić, koji je naglasio da BiH u posljednjih nekoliko mečeva nije uspjela igrati onako kako bi svi željeli.

– Sigurno je da znamo šta treba da radimo na terenu, već dugi niz godina igramo u sličnom sistemu, dobijemo jasne instrukcije šta treba da radimo, a na nama je da sve to odradimo kako treba. U posljednje vrijeme to je izostalo, a izostali su i rezultati. Mislim da moji saigrači i ja dajemo sve od sebe na svakoj utakmici, iako to mnogima ne izgleda tako. Sigurno je da svi zajedno možemo više i bolje, ali vjerujem da u ovom trenutku dajemo maksimum – kazao je Krunić.

Na pitanje šta misli da trenutno ne funkcioniše u reprezentaciji BiH, Krunić je kazao da kao igrač ne želi ulaziti u tu tematiku, ali da je sve loše za reprezentaciju BiH krenulo nakon poraza protiv Sjeverne Irske u polufinalu baraža za Evropsko prvenstvo.

– Mislim da to nije pitanje za mene. Da smo prije mjesec dana pobijedili Sjevernu Irsku, sigurno je da se ne bi pričalo o ovome, atmosferi, rezultatima ili šta nam fali u reprezentaciji. Svi bi nas hvalili i dizali u nebesa. U meču Protiv Iraca smo svi mogli više da doprinesemo. Prije toga smo ostvarili dobar rezultat u Italiji i odigrali solidno protiv Poljske, a sve je to palo u zaborav nakon poraza protiv Sjeverne Irske i mislim da to ne bi trebalo da se dešava – objasnio je Krunić.

Pomoćni trener u reprezentaciji BiH Adnan Čustović napomenuo je da je napadač Armin Hodžić obavio dodatno testiranje na koronavirus i da se rezultati očekuju večeras. Što se tiče sastava za utakmicu protiv Italije, naglasio je da će stručni štab odrediti početni sastav nakon večerašnjeg treninga.

Podsjetio je da Italijani u Ligi nacija nisu nikada izgubili, te da se radi o protivniku koji uvijek ide na pobjedu.

– Znamo da će biti teška utakmica jer Italiji treba pobjeda. Oni uvijek imaju veliku motivaciju i sigurno će imati i protiv nas. Imaju nekih problema sa sastavom zbog koronavirusa, tako da očekujemo neke promjene u njihovom sastavu, ali to je ekipa koja mnog trči, taktički i tehnički su izuzetno spremni, a imaju individualne igrače koji uvijek mogu riješiti utakmicu – izjavio je Čustović.

Dodaje da su svi u taboru selekcije BiH razočarani nizom utakmica bez pobjede i situacijom u ekipi.

– Igrači su razočarani jer u 2020. godini još nismo ostvarili pobjedu. Smatram da je Liga A Lige nacija prejaka za nas, jer kada pogledamo naše protivnike možemo vidjeti da su oni među deset najboljih reprezentacija svijeta, dok smo mi 52. na FIFA rang listi – podvukao je.

Razočaran je porazima od Sjeverne Irske i Irana, jer smatra da je BiH u tim mečevima mogla odigrati mnogo bolje i upisati pobjede, ali ističe da je u Ligi nacija dala maksimum i upisala neke dobre rezultate poput onog u Italiji.

Vjeruje da je nebitno da li će BiH u žrijeb grupa za svjetsko prvenstvo ući iz trećeg ili četvrtog šešira ako ekipu bude krasila sloga i motivacija kao 2013. ili 2014. godine.

