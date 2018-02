Kupci stanova SPO 15. maj ogorčeni ponašanjem policije: Hapse nas zbog postavljanja cvijeća!

Već dva mjeseca kupci stanova SPO 15. maj okupljaju se na mirnim protestima pokušavajući sa mrtve tačke pokrenuti pitanje rješavanja njihovog problema, odnosno izvojevati nastavak izgradnje zgrade u kojoj su prije deset godina kupili stanove a koja nikada nije završena. Nakon zaključaka Gradskog vijeća da će se Grad pobrinuti za obezbjeđenje priključaka, što ni do danas nije urađeno, prošli protesti okončani su zasipanjem Gradske uprave jajima u znak negodovanja, kako su tada kupci kazali, zbog lažnih obećanja. U srijedu su predstavnici građana održali sastanak sa gradonačelnikom, gdje su dobili obećanje da će Gradsko vijeće pokušati uticati na Tužilaštvo da izvrši pritisak na odgovore kako bi zgrada bila završena. Načelniku su također najavili današnje proteste a budući da ih je, kako tvrde, zamolio da budu dostojanstveni, ovoga puta umjesto jaja ponijeli su cvijeće.

„Pa cvijeće na neki način nosi poruku, simbolizuje da je u gradu umrla ljudska solidarnost, umrlo ljudsko poštenje i savjest ljudi. Moguće je da ovdje radi ko šta hoće, bez ikakvih sankcija i posljedica“, pojasnio je Mirsad Šuvalić, predsjednik Udruženja SPO „15. maj“.

Učesnici protesta očekivali su da će im se i danas obratiti gradonačelnik, no u nastavku protesta uslijedila je druga priča….

Kupci stanova SPO 15. maj i građani koji ih prate spriječeni su u pokušaju da nakratko blokiraju raskrsnicu na Brčanskoj Malti gdje ih je dočekao kordon policije. Potom su se uputili prema zgradi Gradske uprave, no najavljenom rutom, šetalištem duž rijeke Jale također su im put spriječili pripadnici jednice za specijalnu podršku, a pristup nisu imali ni samoj zgradi Gradske uprave.

Protesti su nastavljeni do sjedišta GIPROM –a gdje su učesnici protesta položili vijenac i time na simboličan način sahranili ovo preduzeće, koje smatraju jednim od glavnih krivaca za propast izgradnje SPO 15. maj. Drugi krivac, kako tvrde, je tadašnji direktor Direkcije za izgradnju koja je rame uz rame učestvovala u izgradnji i prodaji stanova u SPO 15. maj Enver Bijedić, predsjednik Kantonalnog odbora SDP –a. No, u pokušaju da postavi vjenac pred sjedište SDP –a na grub način spriječen je učesnik protesta Nakib Mehić, koji je potom i priveden.

„Protesti su tekli mirno bez ikakvih incidenata, sve do dolaska pred zgradu SDP –a, kada je čovjek koji je prolazio pored stepenica htio da položi cvijeće na stepenište. Taj čovjek je grubo pretučen i zabranjena mu je sloboda kretanja. Također pretučen je čovjek od preko 70 godina, s leđa je povučen i oboren na zemlju bez ikakvih razloga. Znači, bezbjednost policije nije bila ugrožena, nije bilo potrebe za takvom brutalnošću“, izjavio je Šuvalić.

Salim Mujanović, kupac stana u SPO „15. maj“ po dogovoru sa policijom imao je ulogu redara na protestima.

„Ja sam krenuo, pošto sam nosio ovaj prsluk kao neki dežurni, da pokušamo vratiti našeg čovjeka koji je mirno išao da položi vijenac, naše cvijeće kao znak smrti demokratije u ovom gradu i kao dežurni da kažem policiji da ja garantujem za njega i da ću ga vratiti, on je mene zgrabio, samo što me nije pod noge počeo gaziti. Ja to nisam zaslužio, ako sam neko zvanično lice, evo skinuo sam i ovaj prsluk u znak revolta i ovdje ću čakati Bijedića dok ne umrem!“, kazao je Mujanović.

Nakib Mehić je, nakon dva sata pušten iz pritvora, a učesnici današnjih protesta ogorčeni su ponašanje policije. Pitaju se ko je policiji dao takve smjernice i naređenja i ko je odgovoran za brutalan odnos prema građanima naoružanim samo cvijećem?

„Oni su svojim bijesnim postupcima prema građanima izazvali revolt ovih ljudi. Neko iz političkog miljea im je to naredio, rekao, po stranačkoj dužnosti ili privatnom linijom. Ovo što se dešava govori da mi živimo u zemlji u kojoj vlada mafija, u kojoj vladaju privatni interesi i političke strukture koje su nedodirljive Tužilaštvu i organima sudstva“, kazao je ogorčeno Šuvalić.