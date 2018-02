Kupci stanova SPO 15. maj u Tuzli nastavljaju borbu za svoju imovinu

Kupci stanova u zgradi SPO „15. maj“ i nakon prošlosedmičnih protesta u kojima su čak došli i u sukob s policijom, i dalje ne odusaju od svog nauma. Da uđu u posjed stanova koje su kupili u zgradi na Brčanskoj Malti još prije 10 godina. Iako su tu mirnu kolonu činili većinom stari ljudi, noseći u rukama cvijeće i po koji transparent policiju to nije spriječilo da represivno djeluje, nepotrebno pokazujući silu i nadmoć.

„Vlast naša gradska, odnosno policija je bila ekspresna u pisanju prekršajnih prijava nama građanima koji smo izašli na mirne proteste. Cilj je da mi zaćutimo, da ne izlazimo više na proteste, cilj je da nas ovim prekršajnim prijavama uplaše”, kazao je Mirsad Šuvalić, predsjednik Udruženja kupaca SPO „15. maj“

Tvrde da bez obzira na ponašanje policije, neće prestati sa održavanjem protesta, jer druge opcije nemaju.

„Ovdje se radi o tome da se kupci zaplaše, a kupci su ovdje jedini gubitnici. Cijelo vrijeme se oko naše zgrade igraju političke igre, sad nam spočitavaju da ne treba da miješamo politiku. Mi nju nismo miješali, politika je bila umješana od početka i ona je zbog tih političkih i personalnih igara i započeta“, tvrdi Sevleta Avdić, kupac u zgradi SPO „15. maj“

Pozivaju gradonačelnika, bivšeg direktora Sirekcije za izgradnju Envera Bijedića, Giprom, pa i Gradsko vijeće da nađu rješenje za njihov problem, da nađu način kako će provesti odluke koje su donesene u novembru na sjednici Gradskog vijeća, a za koje je kupcima stanova sam gradonačelnik garantovao da će ova zgrada do kraja prošle godine dobiti sve potrebne priključke kako bi bila useljiva. No, to se još uvijek nije dogodilo.

„Mi pozivamo njih. Mi ćemo prestati sa protestima. Vjerujte ima tu iznemoglih ljudi koji dolaze, pogledajte samo ko bude u toj koloni, mnogo strarih ljudi, ali dolaze da se bore za svoja prava. Mi smo pošteni ljudi, mi nismo nikome ništa ukrali. Ne stidimo se, obrazovani smo i hodamo u toj koloni jer se borimo i ne damo pljačkašima da nam uzmu ono što je naše“, poručuje Avdić.

Oko 200 stanova prodano je još prije desetag godina u zgradi 15 maj na Brčanskoj Malti, za ukupno 20 miliona KM. Cijena stana zavisila je od vremena kupovine, ali i od vlasnika stanova, jer je polovina stanova u zgradi vlasništvo danas nepostojeće Direkcije za izgradnju Tuzla i građevinske firme Giprom iz Tuzle. Cijena stana kretala se od 1500 do 2200 KM po kvadratu. Od ukupno 200 kupaca, do sada ih je umrlo šest, a da nikada nisu ušli u svoje stanove.