Kupci stanova u “SPO 15. maj” podigli šator ispred zgrade

Kupci stanova, poslovnih prostora i garaža u Stambeno-poslovnom objektu (SPO) “15. maj” u naselju Brčanska Malta u Tuzli danas su postavili veliki šator u kojem planiraju boraviti sve do useljenja u zgradu.

Dan da usele u svoje stanove čekaju već skoro devet godina. Prema obećanjima gradskih vlasti to se trebalo desiti najkasnije do kraja augusta ove godine, međutim svi uslovi za to još uvijek nisu ispunjen, jer zgrada još uvijek nije etažirana, nedostaju priključci za vodu, grijanje i električnu energiju.

Podsjećamo, izgradnja objekta za koju su zaduženi Direkcija za izgradnju koja je u većinskom vlasništvu Grada Tuzle Građevinsko preduzeće Giprom je počela 2007. godine, a trebalo je da bude završena dvije godine kasnije.

Kupci su stanove i poslovne prostore uredno platili, a zakonsko pravo da u njih usele do danas nisu ostvarili, jer zgrada još uvijek nije završena, a samim tim ni uknjižena.