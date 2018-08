Kurban-bajram u Tuzli: Veliki praznik skromnih želja za bolje sutra

Šest sati i koja minuta, jutros su već bile znak da se mora, nešto hitrijim korakom, stići do džamije. Vrijeme je to u kojem su vjernici u Tuzli ali i zemlji bili na korak do početka klanjanja namaza, kojim bi se i zvanično Kurban-bajramu poželila dobrodošlica. Gužva u safovima Turalibegove džamije i nasmijana lica vjernika koji su ovdje došli započeti prvi bajramski dan – oslikavali su pravu blagdansku atmosferu.

U džamiji su jutros bili svi. Čak i oni koji, uslijed velikog broja obaveza, često ne stignu fizički se posvetiti Bogu. Najljepša odjela, uredna kosa, osmijesi na ustima – nikako nisu mogli sakriti namjeru okupljenih – prvog dana Bajrama potrudimo se biti najbolji ljudi. Ujedno to je bila i poruka imama Turalibegove džamije Merima ef. Đulovića, koji je Bajram i činjenicu da su vjernici danas senzibilniji nego inače, iskoristio da pozove na zajedništvo, mir i suživot. To nam je i najpotrebnije, jer jedino na takav način moguće je osjetiti svu ljepotu ovozemaljskog života.

“Danas kada se podstiču podjele i razdori među nama, potrebno nam je Božije uže. Potrebna nam je čista vjera u Svemilosrdnog koja će nas okupiti oko zajedničkog ishodišta i smisla. Potrebna nam je Ibrahimova i Ismailova dova koja će nas okupiti kao jednu porodicu – kao jedan ljudski rod.” – kazao je Merim ef. Đulović, imam Turalibegove džamije.

Po završetku Bajram-namaza, a na samom početku, radosno dočekanog Kurban-bajrama, i poruke ispred džamije, bile su slične imamovim. Zajedništvo je, kažu naši sagovornici, svima nama prijeko potrebno i zato je važno početi djelovati već danas.

Iako je Kurban-bajram veliki muslimanski praznik, želje koje je donio sa sobom, ipak su ostale skromne. Iskrena vjera u dragog Boga i nade za bolje sutra, ono su što je nastavilo zračiti svu pozitivnu energiju iz harema Turalibegove džamije i nakon što su se ugasile naše kamere.