Lasić: Za Željeznice FBiH nije se moglo izdvojiti više od 22 miliona KM

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić izjavio je da se u ovogodišnjem federalnom proračunu za Željeznice Federacije BiH nije uspjelo izdvojiti više sredstava od 22 miliona KM.

– Znamo da to nije dovoljno za sve ono što Željeznice FBiH čine za gospodarstvo Federacije. Ministarstvo bez obzira na traženje i stvarne potrebe ovog preduzeća nije uspjelo više. Svi se mi krećemo u finansijskim limitima i stav Vlade FBiH je da nismo ovu stavku mogli povećati za 2019. godinu – rekao je Lasić.

Smatra da su Željeznice FBiH kao veliki gubitaš “uspjele ostati na nogama“, pri čemu poručuje da ima dosta prostora za rekonstrukciju i finansijsku pomoć.

S druge strane, ističe, da je u budžetu primjetna redovita potpora zračnim lukama u Mostaru, Tuzli i Sarajevu, te su izdvojena tri miliona KM za njihovo opremanje i osavremenjavanje.

– U zračnom saobraćaju prednjači aerodrom Sarajevo. U ovoj oblasti procvat je napravio aerodrom Tuzla, a aerodrom u Bihaću je tek u začetku. Svakako, želimo im i dalje pomoći kako bi dostigli razinu odgovarajućih standarda – kazao je Lasić.

Također, u ovogodišnjem budžetu FBiH nalazi se stavka kapitalni transferi za cestovnu infrastrukturu u iznosu od 153 miliona KM, što su sredstva od dobiti javnih preduzeća.

– To je bila procedura koju smo čitavu prošlu godinu radili, te se našla u proračunu i ove godine navedena sredstva bit će operativna – navodi Lasić.

Ovom prilikom osvrnuo se na protekle četiri godine svog djelovanja, te kaže da je puno toga urađeno budući da je zatekao nesređeno stanje u oblasti prometa i komunikacija.

– Ponosan sam na urađene aktivnosti u cestovnoj infrastrukturi, na Koridoru Vc. S dolaskom ove vlade zatekli smo totalno jedan raspašoj – niti finansijskih sredstava, niti urbanističkih suglasnosti, niti sredstava za eksproprijaciju. To je jedan ogroman posao i mislim da smo tu stvorili pretpostavke kako se već radi dosta dionica. Također, i ovih dana i narednih mjeseci za dosta dionica će se raspisivati javni pozivi. Na taj način je skoro pa pokriven finansijski Koridor Vc. To će biti veliko gradilište od juga pa sve do Svilaja i to je ogroman uspjeh – naglasio je Lasić u razgovoru za Fenu.