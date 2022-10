Lea i njen dijabetes- slikovnica koja pokazuje da je dijabetes nešto čega se ne treba stiditi

Lea ima šest godina i saznala je da ima dijabetes. Šta je dijabetes? Zašto je ona drugačija? Zašto mora primati neke iglice i boce i zašto ne može jesti sve što druga djeca mogu, samo su neka od pitanja sa kojima se ona bori. Lea je zapravo glavni lik slikovnice koju je izradila Lea Leleta, 24-godišnjakinja, inače bachelor vizualnih umjetnosti. Ona je djeci sa dijabetesom ispričala svoju priču.

„Sve je to nekako prikazano, ali sam zapravo dala preokret u priči da sam sretna što sam drugačija, jer su mi sestre govorile da sam posebna jer imam čarobne boce. Druga djeca to nemaju, jer ti si posebna i imaš što drugi nemaju, i ti si u prednosti zbog toga i to je izgradilo moj odnos koji imam sa dijabetesom i da o tome pričam otvoreno i da je to za mene najnormalnije“ rekla je Lea Leleta, autorica slikovnice „Lea i njen dijabetes“

Zapravo slikovnica je, kako ističe Lea, snažna podrška koju trebaju djeca sa dijabetesom. I sama je kada je bila mlađa bila izložena raznim podrugljivim komentarima vršnjaka. To prema riječima autorice, može imati snažan negativan efekat na dijete.

„To sam nekako htjela pružiti djeci da se ne stide, jer sam vidjela da se mnogo djece stidi i ne žele to pokazati. Inzulinske pumpice su znali kriti u pantalone sa unutrašnje strane da se to ne vidi i da ih niko ne pita. Pa sam htjela razbiti stereotip i da budu ponosni na to da se o tome priča i da je to normalno“ dodala je Lea Leleta, autorica slikovnice „Lea i njen dijabetes“

Lea u slikovnici interpretira kako pije puno vode, da ima mutan vid, da se ne može igrati sa drugima, a to je zapravo način da djeca znaju da nisu sama i da se dijabetes ne dešava samo njima, već da ima puno djece koja imaju iste probleme. Prilikom izrade slikovnice, koja je zapravo njen diplomski rad imala je par nedoumica.

„Ja sam bila u dilemi da li uopšte da uzmem dijabetes, jer nisam htjela da ljudi pomisle da je dijabetes sve ono što ja jesa , jer pored Lee i njenog dijabetes ima i drugih priča i svega „ zaključila je Lea Leleta, autorica slikovnice „Lea i njen dijabetes“

Kada je dijabetes u pitanju, prema riječima autorice, u BiH svjesnost o dijabetesu nije na visokom nivou. Naročito je to primjetno kada je riječ o dostupnosti inzulinskih pumpica, senzora i njene tržišne i ekonomske vrijednosti. Slikovnica „Lea i njen dijabetes“ imat će promociju u deset gradova u BiH koje su omogućile su kompanije Roche i Farmavita. Autorica ove jedinstvene i nadasve posebne slikovnice promocije koristi da se upozna sa djecom koja imaju dijabetes i da im pomogne da promijene sliku o sebi te da sebe gledaju kao nešto čarobno, što zaista i jesu.