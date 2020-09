Lejla Tanović osvojila drugo mjesto na UCI Marathon Series utrci u Slovačkoj

Najbolja bh. biciklistkinja i 14-struka državna prvakinja Lejla Tanović osvojila je drugo mjesto na UCI Marathon Series utrci u Slovačkoj. Na utrci voženoj 80 kilometara sa 2.500 metara uspona bh. takmičarka zauzela je drugo mjesto iza Blaže Pintarić iz Slovenije, trenutno najbolje rangirane biciklistkinje svijeta u maraton disciplini i srebrene sa prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva.

Utrka u Slovačkoj spada u seriju maraton utrka Svjetske biciklističke federacije koje se boduju za UCI ranking. Nakon zadnjeg upisa bodova Tanović je zauzela 71. mjesto na UCI ranking listi, što je ujedno i najbolji plasman u karijeri bh. takmičarke.

– Utrka je bilo izuzetno naporna s obzirom na to da sam vozila u veoma jakom intezitetu četiri sata. Maraton nije moja primarna disciplina, ali usljed malog broja takmičenja zbog koronavirusa odlučili smo da nastupim i drago mi je da sam pokazala dobru formu i osvojila drugo mjesto. Raduje me do sada najbolji plasman na UCI listi, međutim do kraja sezone je ostao još veliki broj utrka tako da ću ga sigurno dodatno popraviti – rekla je Lejla Tanović.

Ovo je prva medalja sa UCI Marathon Series za BiH, a u planu je da Tanović nastupi na još dvije utrke i svijetskom prvenstvu u maraton disciplini do kraja sezone.

– Lejla je vozila veoma iskusno i bila je malo više od minutu od prve pozicije kada je pred sami kraj utrke promašila stazu te izgubila dosta vremena dok se ponovo vratila na stazu. Ipak uspjela je iza sebe ostaviti trećeplasiranu Keseg Stevkovu Janku, državnu prvakinju Slovačke te je zadržala drugu poziciju do kraja utrke. Zadovoljni smo pokazanom formom i sada nam predstoje zadnje pripreme za svjetsko prvenstvo – rekao je za kraj selektor Amar Njemčević.

Naredno takmičenje za četvorostruku balkansku prvakinju je četverodnevna etapna UCI S1 utrka u Banja Luci, na kojoj je Lejla u prošloj sezoni odnijela pobjedu.

Izvor: RTV Slon/FENA/