Let’s Do It Tuzla: Za kvalitetniji i čišći zrak posađena 42 stabla drveta

Problem zagađenja vazduha u Tuzli jedan je od gorućih problema, a kako bi doprinjeli kvalitetnijem i čišćem zraku, projekat „Let’s Do It Tuzla“ od 2012. godine aktivno radi na sadnji sadnica drveća. Ovogodišnjom devetom terenskom akcijom sadnje drveća pod nazivom „Let’s Do It- milion sadnica za 1 dan“ obuhvaćene su tri lokacije.

„Danas ččistimo na tri lokacije i zajedno smo sa JKP Komunalac dogovorili da to bude Slana Banja, Oktobarska ulica i park Sjenjak“ kaže Kanita Salihović, izvršna koordinatorica projekta „Let’s Do It Tuzla“

U ovogodišnjoj akciji sadnje drveća učestvuje oko 60 volontera i tom prilikom bit će zasađeno nekoliko vrsta drveća.

„Sadimo 42 stabla raznih vrsta sandica, odlučili smo se da to budu malo zrelije sadnice i sadimo bjelogorično i crnogorično stablo“ kaže Kanita Salihović, izvršna koordinatorica projekta „Let’s Do It Tuzla“

Kako ističu, ovo je najveća akcija sadnje drveća, a pored sadnje „Let’s Do it Tuzla“ radi i na akciji čišćenja, a sljedeće srijede predstoji akcija čišćenja kojom će uspješno završiti godinu. Prema riječima Kanite Salihović iduće srijede je u planu čišćenje parka Dragodol,stadiona Tušanj i dvorišta Elektrotehničke škole u Tuzli.

Do sada je na području Bosne i Hercegovine u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 188.991 volontera, koji su očistili oko 13.365 tona otpada i zasadili 465.391 sadnica raznih vrsta drveća. Značaj ovih akcija prepoznali su i prijatelji projekta kao što je JKP „Komunalac“ koji svake godine daje sugestije na kojim lokacijama je potrebno da se izvrši sadnja drveća, ali isto trako i NLB banka kao i DCCS Tuzla.