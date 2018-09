Let's do it: Volonteri očistili tuđe smeće u 60 gradova i općina širom BiH

Na Svjetski dan čišćenja, u okviru ‘Let's Do It’ projekta, volonteri su prvog dana vikenda čistili ulice, parkove, planine, obale rijeka i jezera u 60 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine.

Koordinator akcije ‘Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan’ Junuz Elkaz kaže da je divan osjećaj biti dio te globalne inicijative.

Zatvorite oči i zamislite milione ljudi iz 156 država koji su izašli na ulice, na plaže, u parkove, u šume i svi oni čiste otpad s jednim ciljem a to je planeta Zemlja bez ilegalnih deponija otpada. Ponosan sam na hiljade volontera i volonterki iz Bosne i Hercegovine koji su danas pokazali da su spremni žrtvovati slobodno vrijeme i svoje resurse da bi očistili i sačuvali prirodne ljepote koje nas okružuju – kazao je.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) već šestu godinu zaredom podržava Let's Do It projekt, a ove godine se volonterima pridružio i ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Projekt je podržao BH Telecom, kao i Eko život d.o.o., Fabrika cementa Lukavac d.d. i brojni drugi. Specijalni partner akcije je Olimpijski komitet BiH koji je finansijski, logistički i organizaciono podržao ‘Let's Do It’ projekt.

Svjetski dan čišćenja provodi se u Bosni i Hercegovinu u okviru ‘Let's Do It’ projekta, tačnije kao sedma po redu volonterska akcija ‘Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan’, saopćili su organizatori.