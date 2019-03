Lične priče djece rođene zbog rata: Svjetska premijera predstave “U ime oca” na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Predstava “U ime oca” je rađena uz podršku Austrian Cultural Forum, Univerziteta iz Birminghama, CHIBOW i Udruženja Zaboravljena djeca rata. Glavni cilj ove dokumentarno – plesne predstave je prikazati borbu, snagu, težinu i različite izazove tokom života djece rođene zbog rata. U predstave će se prikazati diskriminacija i stigme koju žive djeca zajedno sa majkama preživjelim.

Lične priče djece rođene zbog rata iz Bosne i Hercegovine čini prvi dio predstave, međutim nakon premijere 20.03.2019. nastavlja se raditi sa djecom rođenom zbog rata u Ugandi, a na kraju će se raditi i treći dio koji će prikazati “Arijevce” djecu drugog svjetskog rata koji su bili dio tajnog eksperimenta.

Ono što ovu predstavu također čini posebnom jeste i činjenica da pored profesionalnih glumaca i plesača, u ovoj predstave glume i stvarni likovi čije su priče bile inspiracija za kreiranje ovog djela. Tokom ove predstave publika će imati priliku da vidi Ajnu Jusić (predsjednicu Udruženja Zaboravljena djeca rata) i druge članove ovog Udruženja.

Na kraju podsjećamo, da tokom i neposredno nakon ratnih sukoba, uporedo sa jačanjem militarizacije, širom svijeta rađala su se i rađaju se tzv. „djeca rođena zbog rata“, odnosno djeca za koju je manja vjerovatnoća da bi se rodila da nije bilo rata u određenom regionu, a gdje su njihovi očevi poslani ili su se nalazili po službenoj ili vojnoj dužnosti.

U bosanskohercegovačkom kontekstu, ova kategorija obuhvata djecu čiji su očevi bili: a) vojnici-pripadnici suprotstavljene vojske, tj. druge etnonacionalne grupe u odnosu na grupu kojoj je pripadala majka (roditelji pripadnici ranije zaraćenih, tzv. neprijateljskih strana).; b) pripadnici stacionarnih / mirovnih snaga (UNPROFOR, IFOR, SFOR i sl.); ili c) djelatnici stranih humanitarnih misija, a majke lokalne žene.

Udruženje “Zaboravljena djeca rata” osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.

Svjetska premijera predstave “U ime oca/In the name of father” biće izvedena u srijedu, 20. marta sa početkom u 19.30 sati na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli.