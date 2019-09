Lidija Žigić dobitnica nagrade ”Zlatni BAM” u kategoriji ”Uspješna žena menadžer u bankarstvu”

Sinoć je u hotelu ”Holiday” u Sarajevu održana manifestacija ”Večer banaka”, koju poslovno-finansijski magazin ”Banke i biznis” realizuje već 17. put. U sklopu ove manifestacije, najuspješnijim bankama dodijeljena su tradicionalna priznanja ”Zlatni BAM” na osnovu izvještaja nezavisnih revizora za poslovanje u prethodnoj godini.

Tim povodom, predsjednici Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo, Lidiji Žigić pripalo je priznanje ”Zlatni BAM” u kategoriji ”Uspješna žena menadžer u bankarstvu” za 2018. godinu.

”Vrlo sam sretna i zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam dobitnica ovog izuzetno značajnog priznanja. Ovom prilikom bih se zahvalila magazinu ‘Banke i biznis’ što su prepoznali moj rad, trud i zalaganje. Moram priznati da nije jednostavno biti na čelu jedne banke i da to za mene predstavlja jedan veliki izazov. Iako sam u bankarskom sektoru uposlena preko 20 godina, svaki dan vrijedno i srcem pristupam poslu i trudim se opravdati ukazano povjerenje. Stalno učim i tako gradim samopouzdanje i vjeru u svoje sposobnosti. Ovakav pristup me je i doveo do ove pozicije. Zahvaljujem se i svim zaposlenicima NLB Banke sa kojima zajedno gradimo uspjehe. Drago mi je da i drugi vide moje rezultate, stoga sam jako ponosna što sam dobitnica ove nagrade za uspješnu ženu menažer u bankarstvu”, izjavila je predsjednica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić.

Jučerašnja, već tradicionalna manifestacija ”Večer banaka” okupila je veliki broj najviših predstavnika banaka koje djeluju u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike određenog broja udruženja, institucija i firmi koje prate i servisiraju njihov uspješan rad. Dobitnici priznanja ”Zlatni BAM” izabrani su na osnovu ocjena žirija kojeg su činili novinari i stručni saradnici magazina ”Banke i Biznis”.