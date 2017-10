,,Ljetna škola – sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“ i na području TK

Premijer Tuzlanskog kantona i resorni ministri unutrašnjih poslova, pravosuđa i uprave, te obrazovanja, nauke, kulture i sporta podržali su danas pripremu i organizaciju projekta ,,Ljetna škola – sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, kojeg će i na području našeg kantona realizirati Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Cilj ovog programa je akademska edukacija rukovodnih osoba, nastavnika, pedagoga, socijalnih radnika, roditelja, ali i policajaca i zaštitara, a sve u namjeri obuke u postupanju tokom različitih neželjenih situacija. Poseban segment ovog programa jeste i edukacija u uspostavljanju infrastrukturnog sigurnosnog ambijenta, neophodnog za boravak djece u školama.

Ovaj projekat uspješno je već realiziran u Unsko – sanskom kantonu, a na području našeg kantona Fakultet je tokom mjeseca jula ove godine realizirao sličan program pod nazivom „Ljetna škola – Obrada lica mjesta krivičnog djela“.

Rizici su dio svakodnevnice i neizbježan su dio naše egzistencije. U ovom kontekstu, djeca i mladi su najosjetljivija grupa, jer u svakom razvojnom razdoblju izložena su specifičnim opasnostima, a naročito u doba koje je povezano sa procesom školovanja, kada je i povećana izloženost opasnostima i rizicima, rečeno je danas. Zbog svega navedenog Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je, u saradnji sa ostalim partnerskim institucijama, ponudio organizaciju ovog edukativnog seminara.

„Ako se dogode opasne ili krizne situacije, od presudnog je značaja poznavanje preporučenog ponašanja i pripravnost, što će znatno umanjiti rizik i posljedice“, kazao je dekan Fakulteta Nedžad Korajlić i dodao da je obaveza akademske zajednice da pomogne u postizanju što sigurnije zajednice, posebno njenih najmlađih članova.

„Iako Tuzlanski kanton, i pored najvećeg broja učenika, ima marginalan broj ovakvih incidentnih situacija, to ne znači da do njih ne može i neće doći. U tom smislu realizacija ovog projekta svojevrsno je preventivno djelovanje i priprema direktnih sudionika kako bi mogli pravovremeno i na preporučen način djelovati“, rekao je premijer Gutić i dodao da je ovaj projekat prilika da zaštitimo naš najvrjedniji resurs, a to su djeca.

Osim premijera Gutića, ministara Ivane Kulić, Huseina Topčagića i Zlatana Muratovića, te dekana Korajlića, današnjem sastanku prisustvovali su prodekan za nastavu Admir Hadžikadunić, te šef službe za nastavu na Fakultetu Ermina Bakić.