Lovrinović: Predloženim zakonom popraviti ekonomsku situaciju uposlenika u državnim institucijama

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na prošlosedmičnoj sjednici, na prijedlog zastupnika HDZ-a BiH, po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa povećanje plaća vojnicima, policijskim i državnim službenicima.

Da bi stupio na snagu, predloženi zakon treba bit usvojen i u Domu naroda državnog parlamenta, a Zastupnički dom je usvojio zaključak kojim ovaj zakonski prijedlog upućuje Domu naroda radi razmatranja i usvajanja po hitnom postupku.

Kako navode iz Kluba zastupnika HDZ-a BiH, predloženim zakonom se predviđa povećanje plaća za više od 18.000 zaposlenih.

Dodaju da zakon predložen od zastupnika Borjane Krišto, Nikole Lovrinovića, Predraga Kožula, Darijane Filipović i Mije Matanovića donosi povećanje od 100 do 140 KM najugroženijim kategorijama obuhvaćenim Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Pojašnjavaju da se izmjenom određenih koeficijenata kroz zakon povećava plaća za sve djelatne vojne osobe, policijske i državne službenike koji trenutno imaju mjesečna primanja manja od 1.500 KM.

Kako navode, u praktičnom smislu to bi značilo da se po novom zakonu vojniku koji je imao neto plaću 700 KM plaća povećava na 815 KM, naredniku se plaća povećava sa 770 KM na 885 KM, policajcu koji je imao osnovnu plaću od 865 KM ovim izmjenama povećava se na 990 KM, čistačicama se osnovica plaće povećava sa 475 na 570 KM.

U obrazloženju navednog zakona pojašnjeno je da bi se, predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojima se određuju novi koeficijenti za pozicije stručni suradnik do stručni savjetnik za državne službenike, vojnik do brigadir za djelatne vojne osobe, policajac do viši inspektor za policijske službenike, te NSS do samostalni referent VŠS za zaposlenike, u određenoj mjeri ublažile negativne posljedice inflacije kada je u pitanju realno smanjenje dohotka, a i poboljšao bi se materijalni status zaposlenih u institucijama BiH.

Predlagači navode da je ekonomska kriza, koja je započela pandemijom COVID – 19 u ožujku 2020., ostavila negativne posljedice na ekonomska kretanja kako u svijetu tako i u BiH, a negativni ekonomski trendovi još više su se produbili pokretanjem invazije Ruske Federacije na Ukrajinu.

Predsjedavajući Kluba zastupnika HDZ-a BiH u Zastupničkom domu državnog parlamenta Nikola Lovrinović ranije je izjavio da se jedan dio zaposlenika u državnim tijelima vlasti, ispod koeficijenta tri, nalaze u vrlo nezavidnoj poziciji.

Po njegovim riječima, već godinama njihovi predstavnici kroz sindikate traže da se poprave plaće zaposlenicima u državnim institucijama.

– Odlučili smo da probamo koeficijentima riješiti taj problem, tako što ćemo one koeficijente koji su od najnižeg koeficijenta do neke srednje razine, koji nam ostavlja prostor, da ih povećamo za određeni stupanj. Time bismo ujednačeno povećali plaće onima koji su najslabije plaćeni u državnim institucijama, a da se to isto ne dotiče onih koji imaju najviše plaće – pojasnio je Lovrinović.

Dodao je da su htjeli pomoći zaposlenicima u državnim institucijama sa najnižim koeficijentima.

– Red je da im se pomogne i ovo je jedna od načina da tako učinimo, a da ne napravimo preveliki problem unutar sustava. Jer jednostavno, dirati u koeficijente, platne rezrede vrlo je nezahvalno. Međutim, našli smo ovaj najjednosnavniji način i nadamo se da ćemo naići na odobravanje kod kolega i kolegica u Domu naroda i da će shvatiti našu poruku, a da će to ovog trenutka koliko je moguće popraviti ekonomsku situaciju uposlenika u državnim institucijama koji, kao i ostali građani, imaju problema s cijenama koje ovih dana „divljaju“ – zaključio je Lovrinović.

RTV Slon/Fena