Lukavac domaćin 17. Međunarodnog sajma turizma „LIST“

Lukavac će u periodu od 9. do 11. maja biti domaćin jedne od najznačajnijih sajamskih manifestacija u našoj zemlji, a to je 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST.

„Bosanskohercegovački izlagači će predstaviti turistički potencijal naše zemlje, autohtonu bosansku kuhinju i brojne znamenitosti ovoga kraja i države. Izlagači i drugi dragi gosti iz inostranstva će pokazati dio svojih kultura i prirodnih bogatstava, te na Sajmu razmijeniti iskustva i saznanja koja će doprinijeti razvoju turizma uopće, a to ima višestruki značaj za sve nas“, rekao je Izet Nuhanović, direktor LIST-a.

Nuhanović je izrazio zadovoljstvo što broj izlagača i drugih učesnika raste iz godine u godinu, a i broj posjetilaca redovno obara rekorde. To je motiv za kontinuiran rad na poboljšanju ponude, posebno kada su u pitanju prateći stručni, kulturni, sportski i zabavni sadržaji.

„Tokom tri dana planirali smo realizovati dvadesetak manifestacija, a osim stručnih skupova i poslovnih susreta, izdvojio bih i neke od masovnijih kao što su: Regionalno takmičenje turističko-ugostiteljskih škola „Oni dolaze“, Festival hrane i pića „Bosanska sofra“, Finalni izbor „Miss mature 2019“, Sajamsku biciklijadu, Novinarsku kotlićijadu i koncert najveće zvijezde narodne muzike u regiji“, kaže Nuhanović.

Jedna od novina koja će zasigurno privući pažnju je realizacija projekta „Golfom kroz region“, koji vodi Turistička organizacija opštine Žabalj, u saradnji sa Golf klub Centrom iz Žablja, a koji se realizuje u gradovima regiona: Tivat, Herceg Novi, Zagreb, Lukavac –Tuzla, Ljubljana, Temišvar, Mostar, Banja Luka i Osijek. Kroz demonstativne časove golfa koji će biti davani u sklopu ovog projekta, a u vrijeme održavanja Sajma LIST u Lukavcu, svi zainteresovani moći će po prvi put da se oprobaju u ovom sportu, uz zabavu i opušteno druženje.

17. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST će biti organizovan u saradnji sa Općinom Lukavac i Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, a uz podršku Vlade TK i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK. Ovogodišnji prijatelji manifestacije su Privredna komora FBiH, Turistička organizacija Ulcinj ( Crna Gora) i Turistička organizacija Žabalj ( Srbija – Vojvodina).

Zainteresovani za učešće kao izlagači, učesnici u takmičarskom dijelu programa Sajma ili kao posjetioci, više informacija mogu dobiti pozivom na broj: + 387 35 574 700, +387 61 721 561, +387 63 391 827, posjetom web stranice www.lukavacki-sajam.com ili dostavom upita na e-mail: lukavacki_sajam@yahoo.