Magazinović i Emrić: Reći ‘ne’ odlaganju nuklearnog otpada na granici sa BiH

Moramo još jednom vrlo jasno reći „ne“ odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na lokaciji Trgovska gora – poručili su danas na pres-konferenciji u Sarajevu poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i članovi Zelenog kluba Saša Magazinović i Jasmin Emrić.

Najavili su održavanje međunarodne konferencije o ovoj temi u naredni ponedjeljak u Parlamentarnoj skupštini BiH, na kojoj očekuju učešće predstavnika svih nivoa vlasti u BiH, ali i goste iz Hrvatske, vjerovatno i iz Slovenije, piše Fena.

Poslanik Saša Magazinović je kazao da je problem odlaganja otpada na granici između BiH i Hrvatske, na lokaciji Trgovska gora, problem pred kojim dio političkog establišmenta BiH zatvara oči, dok se u Hrvatskoj provode aktivnosti koje imaju krajnji cilj da se formira odlagalište nukearnog otpada na samoj granici između BiH i Hrvatske.

Magazinović je podsjetio da se radi o nuklearnom i radioaktivnom otpadu iz nuklerane elektrane Krško iz Slovenije i da se Republika Hrvatska obavezala da će 50 posto ukupnog otpada preuzeti i skladištiti.

– Mi nemamo problem sa dogovorom Hrvatske i Slovenije, ali imamo problem s predviđenim načinom skladištenja tog otpada – istaknuo je Magazinović.

Napomenuo je da je predviđena lokacija udaljena manje od 800 metara od rijeke Une, odnosno od granice BiH i Hrvatske, oko 600 metara je udaljena od vodozahvata, odnosno mjesta odakle se općina Novi Grad snabdijeva vodom za piće i manje od tri kilometra od centra općine Novi Grad.

Magazinović kaže da je lokacija postavljena tako da negativni uticaj bude distribuiran tako što će dvije trećine biti usmjereno ka BiH, a jedna trećina prema Hrvatskoj.

– Iz Hrvatske dobijamo poruke da je to neškodljivo i da neće biti lošeg uticaja. Pa ako je to već tako, predlažemo da ta lokacija bude tamo gdje oni odaberu, a da biraju između Zagreba, Splita ili eventalano Dubrovnika – naveo je Magazinović.

Po njegovim riječima, ohrabruje to što su Narodna skupština RS, Parlament FBiH, oba doma PSBiH, Skupština Unsko-sanskog kantona te brojne općine jednoglasno usvojile različite vrste izjava, deklaracija, rezolucija kojima osuđuju ovu namjeru Republike Hrvatske i traže izmještanje ove lokacije.

Republika Hrvatska je, kaže Magazinović, na sve to reagovala tako što je nastavila svoje aktivnosti.

– Smatramo da BiH mora mnogo aktivnije i angažovanije reagovati na to što se dešava po ovom pitanju. Zbog toga ćemo u naredni ponedjeljak u Parlamentarnoj skupštini BiH organizirati međunarodnu konferenciju na visokom nivou. Očekujemo učešće predstavnika svih nivoa vlasti u BiH, ali i goste iz Hrvatske, vjerovatno i iz Slovenije – najavio je Magazinović, te kazao da je cilj poziv na dijalog i poziv na akciju.

Magazinović je ustvrdio da od Vijeća ministara BiH ne dobijaju informacije i odgovore na ranije postavljena poslanička pitanja u vezi s ovom temom. Nečinjenje je, po njegovom mišljenju, također sudjelovanje u nečemu što je loše.

– Nažalost, institucije u BiH, ne sve, su mogle uraditi mnogo više. U narednom periodu ćemo pozvati i Predsjedništvo BiH da se mnogo aktivnije uključi. Na konferenciji ćemo usvojiti i zaključke koji će biti poziv na dijalog, ali i na akciju – zaključio je Magazinović.

Poslanik Jasmin Emrić je naveo da je od 1999. godine, kada je usvojen Program prostornog uređenja Republike Hrvatske gdje je određena lokacija Trgovska gora kao moguća i jedina lokacija za izgradnju odlagališta za radioaktivni i nuklearni otpad, do danas od strane BiH malo šta konkretno učinjeno da se ta namjera spriječi.

Naglasio je da ljudi koji žive u sjeverozapadnom dijelu BiH već 20 godina žive u strepnji da li će se uspostaviti odlagalište na lokaciji Trgovske gore, odnosno mikrolokaciji Čerkezovac, što je u njihovoj neposrednoj blizini.

– Ovo je ponovno aktulani trenutak kada moramo ponoviti svoje „ne“ odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici sa BiH, odnosno u našim dvorištima, iz razloga što Republika Hrvatska ovih zadnjih dana već radi na primopredaji objekta Čerkezovac – kazao je Emrić, upozoravajući da će to buduće odlagalište najviše štetiti stanovništvu i području BiH.

Napomenuo je da Hrvatska i Slovenija imaju svoje obaveze, ugovore, imaju obaveze da skladište i trajno odlažu radioaktivni otpad.

– To je njihovo pravo i neka oni to rade, ali ne mogu na štetu BiH, jer mi smo treća strana – istaknuo je Emrić, dodajući da je međunarodni standard da tamo gdje nastaje radioaktivni i nuklearni otpad, on se tu mora i zbrijnjavati, a ne da se vozi u neku treću zemlju.

Istaknuo je da u ovom slučaju BiH, koja nema nikakve benefite od rada nuklearne elektrane Krško, treba da ima najveću štetu u budućnosti „i ta šteta je neprocjenjiva“.

– Moramo još jednom vrlo jasno reći „ne“ odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na granici sa BiH, u našoj blizini. Konferencija ima tu svrhu da još jednom ukažemo na sve probleme, na negativne i štetne posljednice koje će imati to odlagalište na stanovništvo i područje u BiH. Želimo pozvati još jednom nadležne vlasti i institucije u Republici Hrvatskoj da prekinu sa ovim postupkom, iako smo svjesni da su oni ušli u vrlo ozbiljnu fazu – kazao je Emrić.