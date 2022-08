Majke Srebrenice: Naša djeca nisu nestala, ubijena su i bačena u masovne grobnice

U Memorijalnom centru Srebrenica danas je održana pres-konferencija povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, a na probleme pronalaska nestalih osoba, naročito onih koje su ubijene u genocidu u Srebrenici govorili su Ševket Hafizović, predsjedavajući UO Memorijalnog centra Srebrenica, predsjednica Udruženja ‘Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa’ Munira Subašić, predsjednica Udruženja ‘Srebreničke majke’ Fadila Efendić, predsjednica Udruženja ‘Žene Srebrenice’ Nura Begović i Šuhra Sinanović, predsjednica Udruženja ‘Žene Podrinja’ Bratunac.

Majke su ukazale na činjenicu da ljudi koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici, a za oko 1.200 njih još uvijek se traga, nisu nestali već odvedeni, selektovani i odvedeni na odabrane lokacije gdje su pogubljeni, a nakon toga zatrpani u masovne grobnice, saopćeno je iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Podsjetile su na to da su mnoge majke otišle zauvijek, a da nisu našle niti jednu kost njihove djece. Za to što se ovoliko godina traga još uvijek za njima, kako su navele, odgovorno je Tužilaštvo i Međunarodna zajednica koja nije spriječila zločin genocida. Munira Subašić, majka koja je ukopala tek nekoliko kostiju svog sina, naglasila je da one, majke, nikada neće odustati od traženja svojih najmilijih ma koliko prošlo godina.

Primjetno je da je sve manje onih koji bi trebali, na obilježavanju ovakvih datuma, biti uz majke i zajedno sa njima u borbi koju vode neumorno već decenijama, dok zahtijevaju da se pronađu i preostale žrtve proteklog rata u našoj zemlji.

Predsjedavajući Upravnog Odbora Memorijalnog centra Srebrenica Ševket Hafizović je naveo da najčešće neodgovoreno pitanje koje je skoro svaka majka iz Podrinja postavila je ‘Gdje su naši najmiliji?’. Ponovio je kao i prošle godine 30. augusta da preživjeli od institucija Srbije i RS traže da pokažu djelić humanosti te daju informacije o masovnim grobnicama, kako bi žrtve adekvatno mogle biti ekshumirane, identifikovane i dostojanstveno ukopane, a preživjeli dobili smiraj.

Majke i prisutni preživjeli članovi porodica žrtava nakon pres-konferencije su položili cvijeće, proučili Fatihu svim ubijenim te klanjali podne-namaz pod musalom Memorijalnog centra.