Makedonsko tržište daleko privrednicima iz BiH

Iako su prostorno i kulturno veoma slične, a istorijski povezane i sa sličnim navikama stanovništva, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju veoma nizak nivo ekonomske saradnje, gotovo zanemariv.

To pokazuju i podaci o spoljnotrgovinskoj razmjeni, koja je u prošloj godini iznosila nepunih 300 miliona maraka. BiH je u ovu zemlju izvezla robu vrijednu 135 miliona KM, dok je uvoz iznosio 163 miliona KM.

Kada je izvoz u pitanju, najviše je plasirano prerađevina od mesa (15,43 miliona KM), mlijeka (14,82 miliona KM) i drveta (10,54 miliona KM), dok sa druge strane uvozom dominiraju farmaceutski proizvodi (25,40 miliona KM) te proizvodi od gvožđa i čelika (23,38 miliona KM).

BiH od svih država nekadašnje Jugoslavije s republikom koja je nedavno promijenila ime, ima ubjedljivo najmanji nivo poslovne saradnje. Skromni rezultati još više čude ako se u obzir uzme i da između dvije zemlje nema otvorenih političkih pitanja, kao ni većih trgovinskih barijera, a članice su i Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA).

Da bi se nešto moglo promijeniti, najavljuju u Savjetu ministara BiH. Na posljednjoj sjednici ministri su utvrdili Prijedlog sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, kojim se jačaju bilateralne veze.

“Zaključivanjem sporazuma dvije države žele ojačati ekonomske veze te stvoriti mogućnosti za bolju saradnju privrednih subjekata i zajednički pristup trećim tržištima. Intenziviranje ekonomske saradnje bi u konačnici trebalo da doprinese rastu nacionalnih ekonomija i povećanju robne razmjene dviju država”, rečeno je u Savjetu ministara.

Za ostvarivanje ovih ciljeva definisane su različite aktivnosti usmjerene na jačanje saradnje vladinih i nevladinih institucija te kontakata između privrednika i njihovog učešća na međunarodnim izložbama i sajmovima, osnivanje zajedničkih ulaganja, intenziviranje saradnje na međunarodnom nivou u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa.

Prijedlog sporazuma s izvještajem o pregovorima biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Planirano je da ugovor bude potpisan na pet godina.

U Privrednoj komori Republike Srpske kažu kako privrednici do sada nisu pokazivali neki značajniji interes za izvoz na tržište Sjeverne Makedonije.

“Iako je to bila zemlja članica bivše Jugoslavije, ona ipak nije blizu. Naši privrednici su okrenuti zapadnim zemljama, prvenstveno u bližem okruženju poput Slovenije i Austrije. To su ujedno i platežno moćnija tržišta. Potpisivanje sporazuma o ekonomskoj saradnji sigurno može uticati na to da se situacija popravi, a prostora za saradnju ima mnogo“, kaže Vladimir Blagojević, portparol Komore.

