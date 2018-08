Malverzacijama do pobjede: Objavljena lista 18 političkih subjekata koji krše Izborni zakon!

Četiri hiljade građanskih, nestranačkih posmatrača uskoro će biti spremno, svoje pozicije zauzeti 7. oktobra. Dan ovogodišnjih Općih izbora u Bosni i Hercegovini, posmatrajući nezakonite izborne radnje, samo što nije došao. Predizborna igra uveliko se vodi, dok se politički neistomišljenici iz dana u dan, sve dosjetljivije bore za glas ionako naivnih bosanskohercegovačkih birača. Ipak, iako se sve to čini kao sasvim normalno stanje – oni koji prate regularnost procesa koji nas treba dovesti do čina glasanja, kažu kako se u našoj zemlji nikada nije vodila ranija i bezobraznija politička kampanja.

„Malverzacijama do pobjede!“ – ovako bi mogao glasiti slogan izborne kampanje velikog broja političkih subjekata koji već duže od mjesec dana vode preuranjenu i zakonom zabranjenu predizbornu igru. Na to je i danas ukazano iz Koalicije „Pod lupom“ koja je u četvrtoj sedmici svog intenzivnog praćenja pripremnih aktivnosti za predstojeće Opće izbore, uočila do sada najveći broj nezakonitosti otkako se izbori uopšte analiziraju na ovakav način.

“Preuranjena, zakonom zabranjena predizborna kampanja i plaćeno oglašavanje zabilježena je u 178 slučajeva u svakoj trećoj općini u BiH što je značajno povećanje kršenja zakona u ovom segmentu u odnosu sa praćenjem izbora ranije. Do sada je zabilježen veći broj slučajeva zabranjene kampanje u samo četiri sedmice izvještavanja nego u osam sedmica izvještavanja za Lokalne izbore 2016. godine” – kazao je Dario Jovanović, direktor projekta Koalicije „Pod lupom“.

Da ne znaju ni za sram ni za pravila fer takmičenja za vlast u ovoj zemlji, pokazali su kandidati iz 18 političkih subjekata koji od početka rada Koalicije „Pod lupom“ do ovog momenta, svakodnevno, koristeći sve, pa čak i nove vrste medija, predstavljaju sebe u najboljem svjetlu. Međutim, iz Koalicije apeluju na građane da budu svjesni kako su upravo ovakve nedozovljene aktivnosti samo dio manipulativnog plana za prikupljanje većeg broja glasova.

“Politički subjekti koji kontinuirano krše odredbe Izbornog zakona i vode preuranjenu, zakonom zabranjenu izbornu kampanju su: Demokratski narodni savez, Laburistička stranka, Mirsad Hadžikadić, Narod i pravda, Narodna stranka Radom za boljitak, Naša stranka, Nezavisni blok, Nezavisni demokratski pokret, Partija demokratskog progresa, Pokret demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Savez za bolju budućnost BiH, Socijaldemokratska partija BiH, Socijalistička partija, Srpska demokratska stranka, Srpska napredna stranka, Stranka demokratske akcije i Ujedinjena Srpska” – dodaje Jovanović.

Izborne nepravilnosti nisu zaobišle ni Tuzlanski kanton. Zabilježena kršenja pravila Izbornog zakona uz nepoštivanje osnovnih načela predizbornog perioda evidentna su u sjedištu kantona – Gradu Tuzla. Jednako kao to, brine i činjenica kako sve nepravilnosti širom Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija nagradi pomijeranjem unaprijed postavljenih rokova izbornog kalendara.

“Više od polovine opština i gradova u BiH politički subjekti nisu dostavili prijedloge članova biračkih odbora do 15. augusta što je također bio obavezan rok. Prema podacima iz ovih lokalnih izbornih komisija CIK je prolongirao i taj rok do 20. augusta. Postavlja se pitanje čemu služe rokovi ako se isti prolongiraju odlukama CIK-a što dalje utječe na druge rokove predviđene izbornim kalendarom” – zaključuje naš sagovornik.

Pored ovog, problem se krije i u, ne baš logičnim imenovanjima izbornih komisija.

“Zabrinjava podatak da se i pored jasne zakonske odredbe mogu imenovati članovi izbornih komisija kojima se krše zakoni i da je moguće da takva imenovanja prođu u općinskim vijećima i skupštinama i da budu odobrena od Centralne izborne komisije” – rekao je Danijel Stjepanović, regionalni asistent Koalicije „Pod lupom“ Tuzla.

Upravo Centralna izborna komisija usvojila je izmjenu koja se odnosi na objavljivanje imena svih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu nakon imenovanja u birački odbor. To će, navode iz Koalicije „Pod lupom“ značajno spriječiti razmjene i potencijalne nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima koje će, ako se i dese, biti vidljive i adekvatno sankcionisane.