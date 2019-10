Među migrantima se pojavila šuga, zarazna bolest koja se prenosi direktnim ili indirektnim kontaktom

Dvadesetdvogodišnja Somalka, jedna od migrantica kojih je na području Tuzle svakim danom sve više, hospitalizirana je u UKC Tuzla zbog povreda, ali i scabiesa, svrbeža odnosno šuge. Na prijemu u bolnicu primijećenu su gnojne rane, otok i crvenilo u predjelu potkoljenice. Iste promjene na koži tokom pregleda primijećene su i u predjelu trupa i udova. Ovo nije jedinstven slučaj pojave tzv. šuge među migrantima. Bolesti je sve više, a iz nadležne epidemiološke službe Doma zdravlja Tuzla, te Zavoda za javnozdravstvo TK kažu da infromacija i prijava o oboljelim pacijentima nemaju ili da im se nisu javljali pacijenti sa simptomima šuge.

“Dakle što se tiče tih otkrivenih slučajeva šuge kod migranata ZZJZ nema tu informaciju. Prema mojim informacijama migranti su pod nadzorom ministarstva BiH i mi nemamo s njima nikakvog kontakta. Obzirom da se radi o zaraznoj bolesti koja podliježe obaveznom prijavljivanju, svakako da bi mi trebali imati informaciju, koju sad ne znam sad u ovom slučaju kako da je dobijemo. Kada je u pitanju zaštita građana, obzirom da se radi o zaraznoj bolesti koja se prenosi od zaražene osobe putem direktnog ili indirektnog kontaktom, mada u ovom slučaju su male šanse, ali direktni kontakt da, eventualno spavanje u zajedničkim krevetima itd. Dakle, jednostavno najbolja prevencija jeste zapravo liječenje oboljelih osoba.” – rekao je mr.sci. Blaško Topalović, šef Službe za epidemiologiju ZZJZ TK.



Iz Crvenog križa pak, dodaju da su znali za ovaj problem, ali da tu vrstu zdravstvene usluge oni ne mogu pružiti migrantima.

“Vidite, to se očekivalo s obzirom da oni već duže vrijeme borave na Autobuskoj stanici, da su higijenski uslvoi nikakvi i to je za očekivati. sada je to uzelo maha, nadam se da će vlasti, ne možemo mi tu ništa učini, da se stvore uslvoi za njih, da se mogu okupati, da mogu osnovne potrebe izvršiti u higijenskom smislu” – kazao je Zlatko Krvavac, Crveni Križ Grada Tuzla.



Budući da je šuga bolest koja se prenosi sa čovjeka na čovjeka a da se migranti kreću i po gradu, te da njihovo kretanje nije ograničeno, pojava šuge predstavlja alarmantan problem i za građane Tuzle.

“Kod domicilnog stanvoništva ako bi se pojavila špuga, odnosno svrab treba se javiti liječniku da bi se dobilo neko od antiskavicidnih sredstava i da se liječi” – istakao je mr.sci. Blaško Topalović, šef Službe za epidemiologiju ZZJZ TK.



Migranti su već nekoliko mjeseci bez adekvatnih higijenskih uslova, prepušteni sami sebi, volonterima i Crvenom križu. Od juna do danas kako tvrde iz Crvenog križa opservirali su 4820 migranata. Isto toliko su uručili i paketa. Mada kako tvrde zvanični podaci institucija u TK, nema elemenata migrantske krize, ove humanitarne sigurno da ima. Dolaze i hladniji dani, i budući da se veliki broj migranata odluči ostati u Tuzli, na pomolu je problem njihovog smještaja. Eventualno pronalaženje rješenja za humanitarnu krizu, smještaj i zbrinjavanje migranata predstavlja jedan od najvećih problema.