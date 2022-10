Međunarodni dan borbe protiv siromaštva: Koliko smo gladni?

Bosna i Hercegovina je siromašna zemlja. Po nekim podacima nalazimo se među 20 najsiromašnijih zemalja. Prema ranijim procjenama oko 700 hiljada građana živi na granici siromaštva, a svaki šesti je gladan. Da je situacija alarmantna pokazuje i da je povećan broj korisnika Narodne kuhinje Imaret.

„Trenutno imamo 2.664 korisnika. Od početka 2022. godine imamo 264 nova korisnika i ne stojimo na tome nego iz dana u dan imamo zahtjeve novih korisnika na šta je naravno uticao i rat u Ukrajini i u Narodnoj kuhinji vidi se kakva je situacije u svijetu“ rekla je Mensura Husanović, direktorica RO “Merhameta” Tuzla.

Međutim, kako ističe Husanović, iako hrane za sada ima dovoljno, uvijek su dobrodošle i donacije. I njih je prema njenim riječima sve manje.

„Apelujem da nam je brašno najpotrebnije i osnovne životne namirnice ulja, riža, grah. Mesa imamo dovoljno i to prikupimo za Kurban Bajram i može nam biti za čitavu godinu, a što se tiče donacija, vidi se pad, pravna i fizička lica sve manje doniraju zbog ove situacije koja jeste u svijetu“ dodala je Husanović.

Vlada FBiH krajem jula donijela je uredbu kojom će iz Federalne direkcije robnih rezervi biti osigurana dodjela paketa kao vid pomoći za socijalno ugrožene porodice uslijed rasta potrošačkih cijena. Vrijednost paketa prema najavi FBiH je 500 KM. Međutim, iako u Crvenom križu Grada Tuzla navode da je pomoć dobrodošla, ona nije ni blizu onoga što je navedeno.

“Moram vam reći da smo imali određenih problema od strane korisnika. Ljudi su očekivali da su ti paketi u vrijednosti od 500 KM, a nažalost ovi paketi su imali vrijednost od 80 do 220 KM. Za osobe koje žive same je bio paket od 80KM, za osobe koje imaju pet i više članova domaćinstva do 220 KM.“ rekao je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Grada Tuzla

Ukupno je 1.019 paketa dopremljeno u tuzlanski Crveni križ, ali nisu svi podijeljeni. 130 paketa nije podijeljeno jer su korisnici sa dostavljenog spiska odselili ili promijenili brojeve telefona, te je iz toga razloga teško doći do njih, a neki korisnici su u međuvremenu i preminuli.

„Mi bilježimo neka imena koja su dolazili misleći da imaju pravo na paket. Ukoliko ti paketi budu dati na raspolaganje mi ćemo te ljude pozvati i podijeliti pakete. U ovoj situaciji vjerujem da će dobro doći i mi ćemo se potruditi da to bude najpravednije podijeljeno“ dodao je Hasić.

Dok je siromašnih sve više u BiH dnevno se uništi skoro 800 hiljada obroka. Toliko obroka dnevno bude uništeno zbog zakonske regulative koja otežava proces doniranja. Oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a omogućilo bi da hrana bude donirana javnim kuhinjama.

Potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata BiH za avgust izračunao je skoro tri hiljade, odnosno 2.900 KM i za 232 KM je skuplja u odnosu na juli. Prema ovim podacima četveročlanoj porodici za pokrivanje potreba potrošačke korpe nedostaje 1.762 KM, jer je prosječna mjesečna neto plata u avgustu iznosila je 1.138 KM. Svako šesto domaćinstvo u BiH je siromašno, prema podacima Ujedinjenih nacija, a među najsiromašnijim kategorijama u BiH su penzioneri, te višečlane porodice koje su i redovni korisnici narodnih kuhinja. Prema navodima nevladine organizacije Save the Children petoro od hiljadu djece u BiH umre prije svog petog rođendana zbog siromaštva.