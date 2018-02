Međunarodni dan obrazovanja: Nekome obaveza nekome želja!

Prema redovnoj statistici obrazovanja, u proces formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tokom školske 2016/2017 godine, bilo je uključeno više od 552 hiljade djece i omladine, što je skoro 16% ukupne populacije. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine stanovništva ima završenu srednju školu i specijalizaciju.

Iako naša zemlja spada u red niskorangiranih kada je u pitanju procenat visokoobrazovanih, sa svega 9.5%, što se donekle priprisuje odlasku mladih iz zemlje, naši učenici po završetku srednje škole imaju visok stepen znanja, a to potvrđuju i rezultati eksternih matura, barem kada je u pitanju Tuzlanski kanton.

Polaganju ovog vida ispita znanja u maju prošle godine pristupilo je 614 učenika iz pet gimnazija i sedam mješovitih srednjih škola koje u svom sastavu imaju učenike općih gimnazija, a prosječan rezultata polaganja Testa općeg znanja bio je 3,5.

„Ovaj naš obrazovni sistem tradicionalni ima i svoju jako dobru stranu, obogaćeni smo bili sa puno informacija. Međutim, nova paradigma znanja nije samo znati, nego znati i primjeniti znanje. Znači vi ne znate, ako ne znate to primjeniti. Nastavni planovi i programi se modernizuju na nači da se izbace nepotrebna znanja, nego da se uvedeu znanja koja se praktički mogu uraditi i kod djece na takav način da proizvode kompetencije za cijeli život, znači upotrebljivo znanje“, izjavio je dr.sc. Hariz Agić, Savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

S druge strane, još uvijek je puno toga što kroz obrazovni sistem treba mijenjati, kako bi se gradivo rasteretilo i djeca oslobodila nepotrebnih informacija. No za to je potreban angažman i saglasnot svih nivoa vlasti, a to često izostaje.

Pokazatelj uređenosti obrazovnog sistema u jednoj zemlji je i način na koji su u obrazovanje uključeni djeca i osobe sa invaliditetom. Formalno pravno gledajući BiH je ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i u skladu s tim je prilagodila svoje zakonodavstvo u oblasti obrazovanja, no u praski to nije uvijek tako.

„Djeca sa invaliditetom i mladi sa invaliditetom su uglavnom isključeni iz glavnih procesa, što znači da se najčešće ne mogu obrazovati na način i na mjestima i po programima po kojima se obrazuju njihovi vršnjaci“, tvrdi Suvad Zahirović, predsjednik Udruženja građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.

Senaida Sarajlić svoje pravo na upis u srednju školu čekala je punih pet godina, jer joj u srednjoj školi u koju se željela upisati nisu mogli izaći u susret.

„Tadašnji direktor je odbio molbu mene i mojih roditelja da pronađu kabinet u prizemlju u koji bi dolazili profesori rekavši da je to kabinetska nastava i da je ne ogu mijenjati samo zbog jednog učenika“, kazala je Sarajlić.

U TK postoje samo dva centra za obrazovanje odraslih koji omogućavaju osobama sa invaliditetom da završe osnovnu školu. To su Centar za obrazovanje odraslih koji djeluje pri osnovnoj školi Simin Han u Tuzli i Centra za obrazovanje odraslih u osnovnoj školi Safvet Beg Bašagić u Gradačcu.

Proces promijena u ovoj oblasti je jako spor. Zbog podijeljene nadležnosti za oblast obrazovanja u našoj zemlji osobe sa invaliditetom često trpe diskriminaciju, a zbog nemoći države da poduzme konkretne mjere takvo stanje još uvijek traje.

I dok se državne institucije bave prebrojavanjem onih sa osnovnom i srednjom školom te visokim obrazovanjem, zaboravljeni su oni koji više od svega žele ostvariti svoje pravo na obrazovanje i postati dio te statisike.