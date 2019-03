Međunarodni dan socijalnog rada obilježen u Tuzli (FOTO)

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine na području Tuzlanskog kantona registrovano je 445.028 stanovnika. Ako se uzmu u obzir propisani standardi koji kažu da je na 4000 građana potreban jedan socijalni radnik, dolazimo do podatka da u Centrima za socijalni rad nedostaje oko 70 stručnih osoba. Kadar koji se školuje na Filozofskom fakultetu u Tuzli za poziv socijalnog radnika, za pronalazak posla i nije baš optimističan.

”Pa evo po završetku fakulteta imam ambicije da radim u praksi, međutim s druge strane postoji problem nedostatka socijalnih radnika, koji su u većoj mjeri nedostatak sistema i političkog. Međutim profesija socijalnog radnika nije samo zastupljena u javnom sektoru, postoji i nevladin sektor koji je po meni više zastupljeniji,” rekao je Edin Delić, student na FF UNTZ.

Na području Tuzlanskog kantona aktivno radi 13 centara za socijalni rad u kojima je zaposleno ukupno 149 zaposlenika. Od ukupnog broja 80 je stručnih radnika, a samo 43 njih su socijalna radnika. Na Univerzitetu u Tuzli, Odsjek za socijalni rad trenutno pohađa oko stotinu studenata. Za razliku od studenata koji svoju optimističnost za pronalazak posla nisu izrazili, profesori ipak misle drugačije. ”Mi se nadamo i mi se zalažemo za to. To nije u nadležnosti nas kao Odsjeka i Univerziteta, to je u naležnosti sistema socijalne i dječije zaštite, prije svega naših nadležnih Vladinih institucija,” kazao je Asim Pandžić, profesor na UNTZ.

Nedostatak kadra uječe na kvalitet usluge i zaštite korisnika socijalnih korisnika. Zbog toga je neophodno povećati broj socijalnih radnika jer ogledalo Kantona su ustanove socijalne zaštite.