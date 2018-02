Međureligijska konferencija “Odnos prema drugom i drugačijem iz perspektive objavljenih religija” održana je danas u BKC-u Tuzla

Članovi Međureligijskog vijeće u Bosni i Hercegovini i Odbor za međureligijsku saradnju Tuzla danas su održali međureligijsku konferenciju „Odnos prema drugom i drugačijem iz perspektive objavljenih religija“.

BiH je zemlja koja se susreće sa dosta izazova kao što su postojanje više kolektivnih identiteta u društvu, problem vjerskog fundamentalizma i zloupotreba vjerskih osjećanja odnosno njihova politizacija u svakodnevnom životu.

Na Međureligijskom sastanku koji je održan danas u Tuzli istaknuto je da vjerske zajendice imaju jako važnu ulogu u izgrađivanju zajedničkog sistema vrijednosti koji bi mogao da stvori jedan prepoznatljiv zajednički bh. identitet. Kroz današnja predavanja istaknuto je da veliku odgovornost o dnosu prema drugom i drugačijem imaju vjerske zajednice.

„Na vjerskim zajednicama i vjerskom obrazovanju jeste velika odgovornost da u datom sistemu obrazovanja stvore preduslove i mlade ljude formiraju kao one ljude koji su svjesni toga da pored nas ima pravo da postoji i neko drugi ko je drugačiji vjerskom ili nacionalnom identitetu. „ kazao je Srđan Radmanović, pravoslavni sveštenik.

U BiH vladaju razlike, no one se koriste u pogrešne svrhe. Prema riječima fra Josipa Jozića, humanost ili ono što je dobro se ne bi trebalo propovijedati, no to vjerske zajednice uglavnom rade.

„Mi imamo na jednoj čistoj političkoj razini manipulaciju kolektivima ne samo pojedincom nego čitavim jednim kolektivom u političke svrehe, a to je ono što ukida dostojanstvo i pojedinca iz jednog kolektiva.“ navodi fra. Josip Jozić, Franjevačka teologija Sarajevo.

Na današnjem međureligijskom sastanku muftija tuzlanski, je istakao da je BiH zemlja koja može biti univerzalni primjer dijaloga i suživota, te smatra da je to moguće podići na još viši nivo.

„Vjerske zajednice će nastaviti da ulažu napore da sveukupnom svojom manifestacijom daju poruku i političarima i intelektualcima i institucijama ove zemlje u svakom njenom dijelu da je moguće graditi društvo koje se više puta istinski i zbiljski potvrdilo u ovoj zemlji kao društvo najboljih ljudskih vrijednosti, univerzalnih vrijednosti. „ ističe Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski.

Predstavnik Jevrejske općine Sarajevo smatra da je etnički pristup vjeri izuzetno pogrešan budući da je većina monoteističkih religija univerzalnog karektera, stoga ljubav prema samo jednoj etničkoj zajednici ne bi trebala biti ispred vjerskih načela koja su u suprotnosti sa tim.

„ Stoga je na crkvama i vjerskim zajednicama da porade unutar samih sebe kako bi svoje vijernike obrazovali u tom duhu.“ kazao je Igor Kožemjakin, hazan Jevrejske općine Sarajevo.

Međureligijsko vijeće u BiH i vjerske zajednice koje participiraju u radu ovog Vijeća su opredjeljene ka izgradnji trajnog mira u BiH, te upravo kroz ovakve sastanke žele da kod građana ponovno stvore međusobno povjerenje.