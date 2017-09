Međunarodni dan dobrotvornog rada: Koliko smo spremni pružiti ruku?

Živimo u vremenu u kojem su socijalne razlike i statusi u društvu izraženiji nego ikada. U digitalnom vremenu kada je svačije bogatsvo i nečije siromaštvo vidljivo svima, ali i u vremenu kada je najlakše doći do onih kojima je potrebna pomoć..krov nad glavom, hrana, odjeća, obuća, liječenje ili samo društvo. Upravo zbog toga izraženija je nego ikada postala globalna potreba za pružanjem pomoći ugroženima i dobrotvornim radom. Na sreću i u našoj zemlji sve je više mladih ljudi koji svoje vrijeme troše na pomaganje drugima, kroz humanitarne organizacije sa dugom tradicijom ili pak kroz samostalno udruživanje u grupe koje detektuju probleme zajednice, a onda ih nastoje rješiti sami.

„Od svog osnovnog pa do srednjoškolskog obrazovanja smatram da su naši učitelji i profesori iskazivali empatiju i učili nas da budemo humani jedni prema drugima. Išao sam u školu u kojoj su se svake godine sprovodile humanitarne aktivnosti, kako za neke vanjske osobe koje nisu povezane sa školom, tako i za učenike u školi tako da se od starta gradi taj osjećaj za empatijom, davanja drugima“, pojašnjava Edo Salković, student i volonter.

Upravo te prave vrijednosti usađuju se djeci u najranijem dobu, a rade to učitelji i nastavnici. No iako im to nalaže program rada, energija i vrijeme koje troše kako bi djecu navikli na dobrotvorni rad i humanitarne akcije ovisi o volji pojedinca. Osnovna škola Pazar, prva je u Tuzli koja je prije 16 godina počela sa organizacijom dobrotvornih priredbi, a s godinama, njen primjer počele su slijediti i druge škole.

„Glavni cilj je da učenici steknu taj osjećaj da u svakom trenutku mogu pomoći nekom drugom ko se nalazi u nevolji. Osjećaj da oko nas uvijek ima socijalno ugroženih osoba koje su u socijalnoj potrebi i kada kod učenika stvorimo tu socijalnu osjetljivost mislim da će u društvu biti puno lakše jer danas svakome treba pomoć“, tvrdi Almir Dorić, direktor Osnovne škole Pazar.

I dok je učiteljima u osnovnim školama obaveza, nastavnicima u srednjim školama stvar izbora, profesorima na fakultetima rijetko na um pada poticati empatiju kod studenata. Sreća je tek što već stečene navike mnogi od njih ne zaboravljaju.

„Te dobrotvorne i humanitarne akcije koje smo mi sproveli i koje sprovodimo dosta su nam pomogle da izgradimo sebe kao ličnost. Prvenstveno govorim u svoje ime. Sutra kada postanemo ljekari sam odnos sa ljudima, sa pacijentima pomoći će nam da mi znamo njih slušati, šta nedostaje, šta bi voljeli da se promjeni u našem sistemu“, priča nam Ena Bijesović, studentica Medicinskog fakulteta Tuzla

Društvene mreže postale su najbolje mjesto za dobrotvorni rad jer se na ovaj način informacije najbrže šire i najvidljivije su najvećem broju ljudi. S druge strane podložnije su zloupotrebi.

„Način na koji mladi danas rade humanitarne i dobrotvorne akcije, možda bi se trebao promjeniti i dobiti veću podršku vlasti, a sve sa ciljem da taj dobrotvorni rad bude što vidljiviji u zajednici“, poručuje Salković.

U konačnici, naši sagovornici slažu se u jednom: ne treba na empatiju podsjećati građane, jer ona postoji, treba empatiji naučiti one od čijih riječi i djela zavisi sudbina svih i pred kojim bi svi trebali biti jednaki.