Mehanović se vratio u Slobodu

Novi igrač na podugačkom spisku nogometaša tuzlanske Slobode od jučer je Mirhad Mehanović (27), Lukavčanin koji dolazi iz njemačkog četvrtoligaša Rehdena.

Igra na poziciji bočnog napadača, a ugovor s Tuzlacima potpisao je na godinu dana, navedeno je na službenoj stranici tuzlanskog kluba.

Mehanović je u Slobodu došao 2013. iz lukavačkog Radničkog, nastupao je za “crveno-crne“ u sezoni kada je ekipu s Tušnja u Premijer ligu uveo Miroslav Ćiro Blažević.

Poslije je godinu igrao za Bratstvo iz Gračanice, a potom se otisnuo u Njemačku gdje je nastupao za nekoliko nižerazrednih klubova.

-Sretan sam što se vraćam u Slobodu. Pratio sam rezultate i od srca sam se radovao svakom uspjehu. Tu sam proveo prelijepe trenutke i naravno da mi je sve to ostalo u srcu. S ponosom sam nosio svoju 95-icu i nadam se da ću se dokazati trenerima da ja to mogu i u budućnosti. Jedno je sigurno, uvijek ću ostaviti svoje srce na terenu i boriti se do kraja – izjavio je Mehanović.

Novi trener Zlatan Nalić neće uvrstiti Mehanovića u roster za susret sa Sarajevom koji se igra sutra na Tušnju od 19 sati.

(RTV Slon/Fena)