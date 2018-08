Mektić: Broj migranata u BiH pao ispod 2.500

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao je se broj migranata značajno smanjuje i da oni odlaze iz Bosne i Hercegovine.

On je na konferenciji za medije, održanoj danas u Banjoj Luci, kazao da BiH želi biti zemlja tranzita, a ne krajnja destinacija migranata.

– I dalje nismo odobrili nijedan azil, bez obzira što postoje zahtjevi, jer mi njih tretiramo kao ekonomske migrante i kao takvi ne mogu dobiti azil – rekao je Mektić.

Dodao je da se broj migranata koji su u BiH značajno smanjuje te da ih je u zemlji trenutno manje od 2.500.

Mektić je rekao da će dodatne policijske snage biti raspoređene na granici BiH, te da će se, s obzirom na odlazak migranata, njihov broj unutar BiH i dalje smanjivati.

– Donijeli smo odluku i odredili tri prihvatna centra na prostoru Unsko-sanskog kantona, to su Bihać, Kladuša i Cazin i već se uspostavljaju i popunjavaju kapaciteti. Taj problem ćemo staviti pod kontrolu i nema priče da se dešava bilo šta nekontrolisano – istakao je Mektić.

Dodao je da zemlje u okruženju imaju daleko veći broj migranata nego BiH, da ih u Srbiji ima oko 8.000, u Crnoj Gori preko 2.500, te da smatra da Hrvatska nije dala tačne podatke kada je rekla da ima 2.500, jer su iz BiH svi otišli u Hrvatsku.

– Tranzit ne možemo spriječiti, jer je to globalni problem. Bićemo sastavni dio evropskog rješenja – kazao je Mektić.

On je rekao i da ima informaciju da nekoliko hiljada migranata u Loznici žele preći u BiH, te da se zbog toga pojačava prisustvo policije na granici.

– Sve bolje zatvaramo granicu, odbijamo sve veći broj migranata, a s druge strane oni i odlaze – kazao je ministar sigurnosti.

Komentirajući mogućnost raspoređivanja pripadnika policije FBiH na pojasu državne granice koji je administrativno na teritoriji entiteta RS, Mektić je rekao da ne zna hoće li biti raspoređeni, a ako budu, da će biti potčinjeni Graničnoj policiji BiH i da neće imati ništa sa nadležnostima MUP-a RS.

Što se tiče migranata u Bijeljini, rekao je da oni tamo čekaju registraciju, te da će centar za strance u tom gradu raditi i u dane vikenda kako bi se Bijeljina rasteretila tog problema.

Na pitanje da li su među migrantima otkriveni oni koji pripadaju radikalnim grupama, Mektić je rekao da se došlo do određenih saznanja.

– Došlo se do saznanja da postoje osobe za koje postoji osnov sumnje da bi mogle pripadati radikalnim ili ozbiljnim kriminalnim grupama. Iznenađen sam brojem uživalaca droge, to su ozbiljni problemi, jer padaju u teške apstinencijske krize i imamo dosta problema. Njih odvodimo u Imigracioni centar u Istočno Sarajevo i tu su pod nadzorom, bez mogućnosti kretanja – rekao je Mektić.

Dodao je da je do sada zbog krijumčarenja migranata oko 40 osoba uhapšeno i predato nadležnim tužilaštvima na procesuiranje.

– Vrti se ogroman novac, zarađuju enorman novac i zamjeram EU to što putem EUROPOL-a i FRONTEX-a nije uspostavila kapacitet da se na ovoj ruti spriječi ta vrsta organizovanog kriminala – istakao je Mektić.

Naglašava da su informacije o tom da se žele praviti izbjeglička naselja u povratničkim mjestima bile spekulacije i da “nema ništa od toga”. Priče o ulasku 150.000 migranata u BiH, mogućnošću da im se da azil, a kasnije državljanstvo, da promijene nacionalnu strukturu, nazvao je glupostima.

On je rekao da su te priče izmišljene kako se ne bi pričalo o migracijama iz BiH i odlasku mladih, posebno iz RS-a.

– To se radilo u nedostatku vlastitih ideja kako riješiti tešku ekonomsku krizu u Republici Srpskoj i stvoriti radna mjesta, otvoriti fabriku. Građani to prepoznaju, posebno mladi, i odlaze i to je ozbiljniji problem od migranata koje stavljamo pod kontrolu i upravljamo njima – rekao je ministar Mektić.

Odbacio je navode pojedinih medija da postoji tajni spisak osoba iz Rusije kojima je zabranjen ulazak u BiH.

Izvor: RTV Slon/FENA/