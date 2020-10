”Merhamet” spreman da reaguje u slučaju novog vala korona virusa

Humanitarne organizacije su svoju svrhu i socijalnu osjetljivost posebno pokazale u kriznim situacijama. Naročito je to bilo vidljivo tokom migrantske krize, a potom i pandemije korona virusa. Među njima je upečatljiva uloga Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet koje je čak tri miliona maraka do sada izdvojilo za različite vrste pomoći. Ta pomoć se ogledala u hrani, prehrambenim i higijenskim paketima, te sredstvima za dezinfekciju. Nažalost zbog epidemiološke situacije, ističu iz Merhameta, čini se da će njihov veći angažman ponovo biti potreban.

”Evo ponovo nam se vraća ta slika. Moram da priznam da nas donosi teška zima, da se moramo pripremiti. Trebamo pripaziti, mi obični građani, da vidimo kod komšija da li je sve uredu, da i nas obavijeste jer je teško do svih, posebno do ljudi koji imaju ponos, a u potrebi su. Oni gledaju da to bude preko prijatelja, jer ne daju svoje dostojanstvo, ne treba da se stide, nije sramota tražit, nego ukrast,” rekao je Kenan Vrbanjac, predsjednik Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet.

“Merhamet” tako nastoji ublažiti teško socijalno-ekonomsko stanje u BiH. Svoju humanost pokazali su i tokom širenja korona virusa u Sandžaku. Stanovnici ovog dijela Srbije tada su bili u teškoj situaciju.

”Ono što mi je posebno drago jeste da smo i za vrijeme žarišta u Sandžaku zaista dopremili robu vrijednu 300 hiljada KM, zajedno sa drugim udruženjima porijeklom iz Sandžaka,” – podvlači Vrbanjac.

A na pozive za pomoć su pravovremeno odgovorili i iz Regionalnog odbora Merhamet Tuzla. Takvih poziva tokom marta i aptila bilo je, kažu na stotine. No, velikim angažmanom uspijevali su doći do ljudi u potrebi. Svoje aktivnosti nastavili su i nakon ublažavanja mjera.

”Poslije iftara smo nastavili da nosimo obroke na kućni prag osobama koje su u stanju socijalne pomoći, koje nisu u stanju da dođu do naše kuhinje. To su starije osobe, iznemogle, itd. Trenutno vozimo oko 103 obroka dnevno svaki dan obroke vozimo na kućni prag. Mislim da, ako dođe do tog drugog vala, mislim da smo puno spremniji i da ćemo odgovoriti na pravi način zbog ljudi kojima je naša pomoć potrebna,” kazala je Mensura Husanović, direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla.

Tako Merhamet ispunjava svoju misiju, a to je briga o najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini. Korisnici “Merhametovih” usluga su djeca bez roditeljskog staranja, porodice šehida i boraca, porodice ratnih vojnih invalida, izbjegle i raseljene osobe, kao i osobe sa invaliditetom, starije osobe bez porodičnog staranja. Sve ove kategorije će i ubuduće, poručuju iz Merhameta, imati kome da se obrate.