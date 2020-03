Merhamet Tuzla dostavlja pomoć i na kućne adrese

Humanitarna organizacija ”Merhamet” Regionalni odbor Tuzla i u vrijeme pandemije nastoji pomoći građanima u stanju socijalne potrebe. Pored redovnih obroka koje pripremaju i dijele korisnicima u Narodnoj kuhinji ”Imaret” u Tuzli i na punktovima u TK, za osobe starije od 65 godina brinu se na način da dostavljaju obroke na kućnu adresu. Prilikom podjele hrane u Narodnoj kuhinji ili dostave, primjenjuju se potrebne mjere zaštite, kako korisnika, tako i osoblja i volontera. Tri puta sedmično u kuhinji dijele tople obroci i to duple količine. To se isto dostavlja i na kućne adrese, a za ostale dane su osigurani suhi obroci.

”Radi se o 138 porodica sa područja TK koji su u toj grupi preko 65 godina koji ne mogu dolaziti po obroke, pa smo pokušali s njima raditi ankete da vidimo na koji način da to prevaziđemo, da li mogu poslati nekoga, komšiju ili bilo koga, tako da smo došli do nekih 30 osoba, to je u Ekspres restoranu, dakle na jednom punktu je 30 osoba kojima treba nositi hranu na adresu. Krenuli smo da pomažemo tim ljudima, ali teško je, veći su troškovi, angažovanje ljudi, potrošni materijal. Susrećemo se sa svim tim stvarima, ali pokušavamo da odgovorimo odnosno da nam niko ne bude gladan. S druge strane imamo puno poziva ljudi koji nisu naši korisnici ali su socijalni slučajevi, otvorili smo knjigu evidencije tih ljudi koji se dodatno javljaju, krenuli smo na taj način, pa vidjet ćemo do kad ćemo moći”, navodi Mensura Husanović, direktorica HO ”Merhamet” – Regionalni odbor Tuzla.