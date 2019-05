Meteoalarm: Žuto upozorenje za područje Tuzle

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je za područje Tuzle izdao žuto upozorenje zbog grmljavine. Upozorenje je izdato u periodu od 12 do 22:18 sati.

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 22 stepena Celzijusa.