Mikrokreditno društvo Mikrofin: Zahtjev za kredit možete podnijeti online!

Biti u koraku sa savremenim trendovima odavno je zvijezda vodilja Mikrokreditnog društva Mikrofin. Da je tako pokazuje i potpuna transformacija poslovnih prostorija u Tuzli, koje su sada moderan prostor za rad. No, to nije sve; odobravanje kredita u Mikrofinu od sada će biti znatno brže i lakše.

”Usavršili smo procedure rada i omogućili smo našim klijentima da u ekspresnom roku imaju obradu kredita. To praktično znači da u nekim slučajevima mogu da dođu do svog novca za nekih 20 minuta po dolasku u ovu poslovnicu. To je nešto najbrže što se može naći na tržištu. To je u idealnom slučaju. Naravno, mi moramo ispoštovati regulatore, ali u dosta slučajeva u praksi mi uradimo za dvadesetak minuta, to je nešto najbrže što mi možemo uraditi,” rekao je Ivica Vilušić, šef filijale Mikrofina u Tuzli.

Težnja ka najbržoj i najefikasnijoj usluzi sada je u potpunosti ispunjena i modernizirana. Ipak, u Mikrofinu uzimaju u obzir da su njihovi klijenti i osobe treće životne dobi, te su i eventualnoj tehnološkoj nenaklonjenosti ovih generacija našli rješenje. ”Znači imamo klijente kojima se sviđa ideja da zahtjev za kredit podnesu od kuće, bez dolaska u poslovnicu, ali nisu vični novim tehnologijama te imaju problem sa online obrascima. Za njih smo oformili internet – kutak, gdje im je naše osoblje pri ruci da pojasni svaku nejasnu stavku i da zajedno korak po korak prođemo zahtjev za kredit,” objasnila je Mirna Kovačević, savjetnica za klijente.

Izgrađeno povjerenje klijenata i Mikrofina

Baš tako, korak po korak, izgrađeno je i čvrsto povjerenje između klijenata i društva Mikrofin. Jedan od zadovoljnih dugogodišnjih korisnika mikrokreditnih usluga je i Jasim Mahmutović, a Mikrofin mu je, kaže Jasim, otvorio mogućnost investiranja u zamišljene projekte. ”Na obostrano zadovoljstvo sam koristio prvi od kredita po eko pogodnosti utopljavanja doma i onda sam koristio dodatnu pogodnost u pokretanju malog biznisa,” priča Jasim Mahmutović, dugogodišnji korisnik usluga Mikrofina.

Zadovoljstvo korisnika uvijek je bio primarni cilj društva Mikrofin koje još od osnivanja drži lidersku poziciju na bosanskohercegovačkom tržištu. U prilog tome ide i činjenica da je u ovom periodu više od dvije milijarde maraka plasirano kroz kredite u poduzetničku i poljoprivrednu djelatnost, te za potrebe korisnika. Važno je istaći da je Mikrofin dio organizacije koja zapošljavanja blizu 600 radnika, a opslužuje oko 70.000 klijenata. Ovo vodeće mikrokreditno društvo odlučno je u tome da i u narednom periodu nastavi ubrzanu ekspanziju svog rasta i razvoja.