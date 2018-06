Milionske investicije: Cipele iz pogona nekadašnje Aide na tržištima širom svijeta

Intral BH kupio je pogon fabrike obuće Aida u Tuzli za 3,5 miliona KM i on će do kraja mjeseca, po okončanju formalne procedure, preći u njihovo vlasništvo. Uskoro se u ovoj fabrici mogu očekivati nova zapošljavanja, potvrdio je za BiznisInfo direktor Intrala Alija Šehović.

On je pojasnio da Intral još od januara 2016. posluje u pogonu Aide u koji je već uloženo oko milion KM, te da za ovu kompaniju direktno i indirektno radi oko 800 radnika.

– S obzirom da imamo razvojni centar u Italiji, u procesu razvoja su neke nove 2-3 linije koje bi trebalo u narednom kvartalu da izađu iz faze projektovanja i da onda krenu u proces realizacije. Znači da ćemo krenuti u ciklus zapošljavanja novih radnika i pokretanje novih linija – kazao nam je Šehović.

Razvojni put Intrala

Inače, Intral BH je do 2016. godine poslovao u Lukavcu, i imao je ukupno 460 radnika, a poslovali su u dvije različite industrijske grane – autoindustriji i obućarstvu.

Njihov poslovni partner za sektor autoindustrije tada je odlučio da uđe na tržište BiH i preuzeo je poslovnu zgradu sa 230 radnika. Riječ je o kompaniji Boxmark koja je nastavila u BiH poslovati u sektoru autoindustrije, odnosno u proizvodnji auto presvlaka i tome slično.

“Ta kompanija sada zapošljava već oko 500 radnika, a predviđeno je da u budućnosti dođe do 1.000 radnika” – navodi Šehović, govoreći o Boxmarku.

Intral BH nakon toga se posvetio obućarstvu i preselio u Tuzlu. Napravili su ugovor sa menadžmentom i Vladom TK i unajmili prostorije fabrike obuće Aida.

–”Investirali smo milion KM u saniranje unajmljenih prostorija, koje su bile neuslovne za poslovanje. Preselili smo naš proizvodni pogon obućarstva u Tuzlu. Od januara 2016. smo u pogonu fabrike obuće Aida. Na zadnjoj licitaciji izašli smo sa ponudom od 3,5 miliona KM i kupili smo pogon” – kazao je Šehović.

U unajmljene prostorije 2016. je preselilo 230 radnika Intrala a trenutno zapošljavaju oko 310 radnika, s tim da konstantno imaju unajmljenih 430 do 500 radnika, koji su dodatno angažovani putem kooperanata za koje Intral osigurava poslovne aktivnosti.

“Možemo reći da Intral BH indirektno zapošljava oko 800 radnika. Radi za nas jedna fabrika obuće iz Gračanice, imamo dvije firme koje smo mi pokrenuli zajedno s vlasnicima, odnosno bili smo im podrška u smislu mašinskih strojeva i opreme, pružanja ugovorenih poslova itd”. – navodi Šehović.

Godišnji rast 20 do 30 posto

Govoreći o rezultatima poslovanja, on je napomenuo da je Intral BH sto posto orjentiran na izvoz, a da „indikator izvoza i prihoda konstantno raste“, te da je „otprilike rast 20 do 30 posto na godišnjem nivou“.

Što se tiče poslovnih partnera sa kojima Intral BH ima saradnju, ključna je kompanija Mephisto iz Francuske, koja putem svojih komercijalnih mreža plasira proizvode koji se proizvode u Tuzli na tržište cijele Evrope, Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Kine…

Drugi poznati kupac i partner je Lorenz Shoe Group iz Austrije koji ima brendove prepoznatljive u svijetu obuće i koji također plasira proizvode širom svijeta. Tu je i njemački brend Rikoste, također jedna respektabilna kompanija itd.

Intral ima pokrenut i jedan razred obućara, a u kontaktu su i dalje sa gradskim vlastima u Tuzli koje su podržale taj projekat obuke obućara. Šehović se nada da će i ove godine biti zainteresovanih da upišu taj smjer.

Šehović, na kraju, zaključuje: “Dakle, tih 1.000 ljudi koji će raditi u Boxmarku, plus naših više od 300 radnika i 400 do 500 indirektnih radnika, to je oko 1.800 radnih mjesta koja su rezultat poslovnih aktivnosti koje je Intral BH provodio i provodi na području Tuzlanskog kantona. A 1.800 radnika nije malo”.



(RTV Slon/Biznis info)