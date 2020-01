Ministar Podžić: Očekujemo signal NATO-a da krenemo s aktivnostima iz Programa reformi

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa saradnicima, razgovarao je danas sa ambasadoricom Republike Slovenije u BiH Zoricom Bukinac.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i slovenski vojni ataše u BiH brigadir Žarko Henigman, razmatrana je saradnja BiH i Republike Slovenije u oblasti odbrane, proces euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, a razmijenjena su mišljenja i o drugim aktuelnim pitanjima od značaja za obostranu saradnju dviju prijateljskih država.

Ministar Podžić je zahvalio na podršci koju Republika Slovenija pruža Bosni i Hercegovini u oblasti odbrane, u procesu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, te pružanju pomoći kako kroz bilateralnu odbrambenu saradnju, tako i kroz učešće pripadnika Oružanih snaga Slovenije u misiji EUFOR i u NATO štabu u Bosni i Hercegovini.

Sve to, kako je naglasio ministar Podžić, ”dovodi do jačanja operativnih kapaciteta i sposobnosti Ministarstva odbrane BiH i OS BiH na putu BiH ka euroatlantskim integracijama”. On je posebno naglasio pomoć Republike Slovenije pri zbrinjavanju otpuštenih pripadnika OS BiH u periodu 2010-2012. godine i uspostavi programa ”Perspektiva”, gdje je Slovenija bila jedna od država lidera, kao i saradnju u oblasti humanitarnog deminiranja.

Ministar Podžić je naveo i neke od prioriteta Ministarstva odbrane BiH u narednom periodu, među kojima je posebno istakao značaj finansiranja aktivnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u ovoj godini, te implementaciju dokumenta Pregled odbrane i Plana modernizacije, koja se očekuje nakon usvajanja dokumenta ”Program reformi” koji je upućen u sjedište NATO-a u Brisel.

Tu se, naglasio je ministar Podžić, ”očekuje signal NATO-a da se krene u aktivnosti”. Također, među prioritete djelovanja u narednom periodu ministar Podžić je naglasio značaj poboljšanja statusa pripadnika Oružanih snaga BiH.

Ambasadorica Zorica Bukinac je, na kraju, istakla punu podršku Republike Slovenije, kako kroz bilateralnu saradnju, tako i kroz institucije NATO-a i Evropske unije za daljnju realizaciju aktivnosti Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija.