Ministar Vujanović: Zaustavljen rast cijena goriva, u petka moguće pojeftinjenje

Rast cijena goriva u Federaciji BiH bit će zaustavljen, a od petka je moguće očekivati i postupno smanjenje cijena goriva na benzinskim pumpama, kazao je danas u Mostaru federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

On je u Mostaru s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnijih distributera naftnih derivata razgovarao o zaustavljanju cijena goriva u Federaciji BiH.

Ministar Vujanović istakao je da je na sastanku zatraženo da se preispita svaka mogućnost preraspodjele troškova poslovanja, maksimalna racionalizacija troškova poslovanja, ponajviše kod velikih prometnika koji imaju mnogo benzinskih pumpi, i to na način da se racionalizacija poslovanja izvrši optimalizacijom troškova.

Ocijenio je kako je ishod sastanka taj da će se u svakom slučaju zaustaviti rast cijena na način da će one biti vezane za kretanje na tržištu, jer su distributeri iskazali volju za racionalizaciju i optimalizaciju poslovnih troškova i iznalaženje modusa za sniženje cijena.

– To je ono što smo željeli da postignemo. Dakle, maksimalna racionalizacija troškova poslovanja i maksimalan trud za iznalaženje mogućnosti za korekciju cijene što je manifestirano već prispjelim zahtjevima za smanjenjem cijena – kazao je Vujanović.

Dodao je kako su prometnici iskazali dobru volju jer su uvidjeli “aktuelnost momenta”, navodeći kako je do sada već pristiglo preko stotinu zahtjeva za smanjenje cijena te da će ishodi biti vidljivi narednih dana.

Zahtjevi, kako je kazao, zakonski moraju biti obrađeni u roku od četiri dana, tako da se prva pojeftinjenja mogu očekivati u petka.

– Dali su čvrsto obećanje da će to uraditi. Do sada smo dobili preko sto individualnih zahtjeva s pojedinih benzinskih stanica, što znači da je već sada njih 15 posto u FBiH to učinilo – pojasnio je ministar.

Po njegovim riječima, nitko nije govorio o konkretnim iznosima, ali očekuje se da će cijene goriva po litri biti manje za pet do deset feninga.

Izvor: RTV Slon/FENA/