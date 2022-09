Ministarstvo obrazovanja TK nije uspjelo nabaviti pelet za škole, koji su naredni koraci?

Predstojeća zima već zadaje muke svima koji se griju uz pomoć peleta. Enormno visoke cijene ali i nedostatak ovog energenta na tržištu, mogli bi dovesti do velikih problema, naročito u školama koje nemaju mogućnost prelaska na drugu vrstu zagrijavanja prostorija. Jedna od takvih je i Gimnazija u Živinicama, koja je krajem prošle godine kroz projekat Pametne škole 2, ugradila kotao na pelet. Tokom prethodne zime za 55 tona peleta, trebalo im je oko 20 hiljada maraka. Sada, kada cijena tone peleta prelazi 700 KM, za isti ovaj iznos mogu kupiti tek 26 tona, što nije dovoljno za zagrijavanje tokom cijele grijne sezone.

“Ostalo nam je otprilike oko 15 do 20 tona, dakle nama treba manje od 40 tona za predstojeću sezonu, koliko se pelet bude kretao, ne možemo unaprijed govoriti o nekoj cijeni dok ne vidimo cijenu peleta na tržištu. Mi sada imamo peleta do kraja decembra otprilike, pa se nadamo da ćemo ga uspjeti nabaviti od januara do aprila za sljedeću godinu”, kazala je u izjavi za RTV Slon Edisa Ahmetović, direktorica JU Gimnazija Živinice.

U istom problemu našla se i živinička Mješovita srednja škola. Za grijnu sezonu potrebno im je više od 100 tona peleta. Trenutno raspolažu sa oko 30 tona što im je ostalo iz prošle godine, ali to nije dovoljno ni za grijanje do kraja godine.

“Za početak imamo, a što se tiče dalje nabavke to je u obavezi resornog ministarstva oni su predivdjeli nabavku peleta za narednu školsku godinu, postupak javne nabavke je u toku, pa očekujemo informaciju od njih što se tiče naredne godine”, rekao je Edis Čičkušić, direktor JU Mješovita srednja škola Živinice

Međutim, iz resornog ministarstva za sada nemaju konkretno rješenje. Naime, Ured za zajedničke poslove koji pravi Okvirni sporazum i raspisuje tender za nabavku peleta je obavijestio ministarstvo obrazovanja da tender nije uspješno proveden, te da će morati biti raspisan novi.

“Tender provodi Ured za zajedničke poslove i Okvirnog sporazuma se moraju sve institucije pridržavati. Pošto to nije uspjelo škole sad imaju mogućnost da do određenog iznosa sredstava, direktnim sporazumom obezbijede ogrjev za samo svoju ustanovu i oni sad imaju obavezu da postupe i u narednih nekoliko sedmica nabave ogrjev kako bi mogla početi grijna sezona. Naravno to će biti plaćeno sredstvima iz budžeta”, kazao je za RTV Slon Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Iako Ministarstvo snosi troškove nabavke, upitno je hoće li biti dovoljno peleta na bh. tržištu.

“Sada je situacija takva da zadnjih mjesec dana da su brojni proizvođači peleta i ogrjeva odlučili se na korak da skladište cjelokupne proizvodnje sa ciljem kada se izvoz pusti da taj oogrjev i pelet izvoze na evropsko tržište i ostvare profit, ostavljajući tako tržište BiH sa manje dostupnim količinama ogrjeva”, kazao je Muhamed Helać, kompanija “Drvosječa” Sarajevo.

Tona peleta prošle godine je iznosila oko 350 KM, ove godine ista količina košta 750 KM.