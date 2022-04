Ministarstvo odbrane Ukrajine: U gradu Buča se dogodila nova Srebrenica

Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je da se u ukrajinskom gradu Buča dogodila ”nova Srebrenica”.

”Nova Srebrenica. Ukrajinski grad Buča je nekoliko sedmica bio u rukama ruskih životinja. Lokalni civili su nasumično ubijani, neki s vezanim rukama na leđima, a njihova tijela razbacana po ulicama grada”, navodi se u objavi Ministarstva odbrane na Twitteru.

Objavljen je videosnimak na kojem se vide beživotna tijela na ulici.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

