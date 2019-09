Mirna šetnja u Sarajevu povodom ”Dana tradicionalne porodice”

Udruženje građana ‘Svjetlo’ započelo su šetnju od Vječne vatre do zgrade Parlamenta BiH u Sarajevu da bi iskazali važnost očuvanja tradicionalne porodice, dan prije Povorke ponosa – skupa na kojem će se u nedjelju u centru grada promovirati i tražiti prava za LGBT osobe u našoj državi.

PR manifestacije ‘Dan tradicionalne porodice’ Ahmed Kulanić u izjavi za novinare na početku skupa poslao je ‘dostojanstvenu poruku da posvetimo pažnju porodici, da društvo treba da vrjednuje porodicu i porodične vrijednosti.’

– Ključna poruka je da mi vrednujemo porodicu, utemeljenu na braku između muškarca i žene. Fokusiranjem na porodicu i pričom o tradicionalnom konceptu porodice odašiljemo drugu poruku u odnosu na skup koji je najavljen za sutra. Ne možemo i nismo tu da zabranimo bilo čije demokratsko pravo da šeta i iskazuje mišljenje, ali jesmo da zamolimo sve nivoe vlasti, vladine i nevladine organizacija da posvetimo dodatnu pažnju porodici – poručio je.

Precizira da ‘svoju manifestaciju završavaju danas, mirnom šetnjom i obraćanjem na Trgu Bosne i Hercegovine’.

– Šaljemo vrijednu poruku da je porodica temelj društva. Od sutra će nas se moći pratiti putem web portala porodica.ba – naglasio je.

Apelirao je da ‘sve protekne mirno i dostojanstveno, onako kako priliči bh. tradiciji’. Dio manifestacije su i transparenti te baloni, rozi i plavi. Manifestaciju prate mjere bezbjednosti.

Sarajevska policija ranije je saopćila da poduzima sve neophodne mjere da bi protekla u redu i miru tri javna skupa, najavljena za ovaj vikenda u centru grada.

Današnji skup “Dan tradicionalne porodice’ organizatora UG Svjetlo obuhvata šetnju, od Vječne vatre do Marijin Dvora. Za nedjelju, 8. septembar najavljen je skup, u organizaciji Udruženja Inicijativa Iskorak (od 10 do 11.30 sati), kao vid iskazivanja protivljenja promoviranju LGBTIQ ideja a bit će realiziran na lokalitetu parka Ciglane, od ulice Alipašina do ulice Sutjeska.

Treći javni skup pod nazivom “Ima izać”, prva bh. parada ponosa također je planiran za nedjelju, 8. septembra, a učesnici povorke će šetati od Vječne vatre u Titovoj ulici do Trga BiH na Marijin Dvoru u vremenu od 12 do 14 sati, piše Fena.