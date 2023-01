Mirnes Ajanović na zboru građana o toplifikaciji: Građani su prevareni, pare nenamjenski trošene, a rješenje postoji!

Prošireni cjevovod centralnog grijanja neće doći do Tuzle, odnosno do tzv. Livnice, najmanje narednih pet godina, a slijedom toga i znatno duže do ostalih mjesnih zajednica – saopštio je sinoć Suljo Sarić, pomoćnik direktora za tehničke poslove Centralnog grijanja Tuzla. Ova informacija uznemirila je građane mjesne zajednice Mosnik koji su se u velikom okupili na zboru održanom u srijedu (25.01.), u organizaciji NVO Front slobode, a nakon upornog insistiranja i traženja odgovora kada mogu očekivati spajanje svojih domova na centralno grijanje i čišći zrak. Prisutnima se obratio i dugogodišnji gradski vijećnik i kandidat za Gradonačelnika Mirnes Ajanović, kazavši da je od 2014. godine uplaćeno oko 40 miliona KM namjenskih sredstava za smanjenje aerozagađanja, odnosno toplifikaciju, ali su se ta sredstva dijelom trošila i nenamjenski i protuzakonito, i to za oblasti koje nemaju veze sa sistemom centranog grijanja.

Mirnes Ajanović je rekao da su postojale realne mogućnosti za brzo proširenje centralnog grijanja, ali vlast je dvije decenije ignorisala zahtjeve građana i ekološke imperative.

Na skupu se nije obratio niko iz Gradske uprave, kao ni v.d. Gradonačelnika Zijad Lugavić, iako su morali znati da se održava skup posvećen toplifikaciji ovog dijela Tuzle.