Mirsad Čamdžić: Upravu rudnika Kreka i rudare pozivamo na obostrano uvažavanje i socijalni dijalog

Povodom slanja više od sto radnika rudnika Kreka na čekanje te rudarske pobune u najavi oglasio se Mirsad Čamdžić, zastupnik u Parlamentu FBiH

„Federacija BiH se energetskom reformom obavezala da poveća održive vidove proizvodnje električne energije koji nisu štetni po okoliš u mjeri u kojoj je štetan ugalj. Iz toga, ali i iz činjenice da je upravljanje rudnicima u Federaciji BiH bilo daleko od dobrog pripremljen je program restrukturalizacije rudnika u Federaciji BiH, kako u upravljačkom, tako i u smislu ljudskih resursa, do 2023. godine. Ovaj program između ostalog predviđa da se osiguraju sredstva za penzionisanje uposlenika rudnika, da se uradi reforma ljudskih resursa i da se na kraju izvrši socijalno odgovorno zbrinjavanje uposlenika.

Naša stranka to podržava. Međutim, posljednja dešavanja u Kreki nisu na tom tragu. Uprava je 111 radnika poslala na čekanje. Dobro je što to nisu radnici iz proizvodnog procesa, ali Uprava nam je također dužna objasniti kako to da je toliko radnika jednog rudnika moguće u neproizvodnom dijelu i pogotovo kako to da ih je toliko viška?

Šta god da je razlog tom broju, njihovo slanje na čekanje smatramo socijalno nesenzibilnim jer nikome se dan prije takva vijest ne može saopštiti. Oni moraju imati prostor za traženje novog posla ako to žele ili eventualno biti poslani na obuku za radnu prekvalifikaciju.

I zabranu štrajka rudarima smatramo socijalno nesenzibilnom. Oni imaju pravo na izražavanje nezadovoljstva upravom rudnika, a uprava je dužna povesti s njima socijalni dijalog. Samim rudarima, pak, poručujemo, da vode računa o svom rudniku jer s viškom radnika u neproizvodnom sektoru doći će u situaciju da će se cijela proizvodnja morati obustaviti jer će sva zarada morati ići na održavanje preglomaznog birokratskog aparata rudnika, a pitanje je da li će zaradom uspjeti pokriti čak i te troškove. Sad je najvažnije izbjeći socijalno antagoniziranje uprave i radnika te obje strane pozivamo na međusobno uvažavanje.“