Misija OSCE-a poziva sve nivoe vlasti da donesu održiva rješenja za migrantsku krizu

U svjetlu veoma loše situacije s kojom se suočavaju migranti, izbjeglice i azilanti u Bosni i Hercegovini (BiH), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija) poziva vlasti na svim nivoima da donesu i da se dogovore o održivim rješenjima, koja će biti u skladu sa ljudskim pravima, a odnose se na humanitarnu krizu koja je u porastu.

Posebno nas brine stanje u Unsko-sanskom kantonu gdje mnogi migranti, izbjeglice i azilanti žive u nehumanim i opasnim uslovima, konkretno unutar i oko Velike Kladuše i Bihaća. Iako su nedavno poduzete aktivnosti na smještaju pojedinaca iz bivšeg Privremenog prijemnog centra Lipa ohrabrujuće u izvjesnoj mjeri, daljnje ljudske patnje će biti zaustavljene jedino putem hitne i koordinirane akcije od strane državnih, entitetskih i kantonalnih nivoa vlasti. Surovi zimski uslovi dodatno pogoršavaju ovaj problem jer su mnogi migranti, izbjeglice i azilanti prisiljeni spavati u teškim uslovima, gotovo bez skloništa, hrane i ostalih životnih potrepština.

Izvještaji o nasilnom vraćanju i drugim kršenjima ljudskih prava na granici BiH izazivaju još veću zabrinutost Misije. Prema informacijama Mreže za praćenje nasilja na granici, mnoga vraćanja tokom 2020. godine poprimala su neke oblike nasilja, od verbalnog vrijeđanja do fizičkih napada, krađe, iznuđivanja i silovanja, što je u potpunosti neprihvatljivo.

U ponedjeljak, 25. januara, kako bi dobila više informacija o ovim navodima, ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, sastala se s predstavnicima nevladinih organizacija: Amnesty International, Vijeća Danske za izbjeglice, te predstavnicima organizacija Are You Syrious, Save the Children, No Name Kitchen i Puž. Misija podsjeća sve nivoe vlasti da se moraju pridržavati svojih obaveza preuzetim po međunarodnim humanitarnim sporazumima i domaćem zakonu, te ih podsjeća na važnost demokratskog nadzora u ovom pogledu. Pored toga, mora se uspostaviti vjerodostojan i efektivan mehanizam praćenja koji uključuje relevantne međunarodne i državne institucije za ljudska prava i pripadnike civilnog društva.

Misija OSCE-a u BiH ostaje na raspolaganju vlastima da im pruži pomoć u uspostavi produktivnog političkog dijaloga kako bi se stanje unaprijedilo, te je spremna podržati toliko potrebna poboljšanja u koordinacijskim aktivnostima među kantonalnim, entitetskim i državnim nivoima vlasti, stoji u saopćenju Misije OSCE-a u BiH.