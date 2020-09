Mjesec podrške djeci oboljeloj i liječenoj od raka

„Budi zlatan“ slogan je ovogodišnjeg Zlatnog septembra, mjeseca podrške djeci oboljeloj i liječenoj od raka. Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” i ove godine nizom aktivnosti u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću obilježit će ovaj mjesec s ciljem podizanja svijesti javnosti o dječijem raku. Kampanja će simbolično započeti večeras od 20.00 osvjetljenjem važnih građevina u gradovima BiH zlatnom bojom. U Tuzli će biti osvjetljena zgrada Kantonalne privredne komore Tuzla. U saopćenju ovog udruženja se navodi da je borba koju prolaze mališani oboljeli od raka, ali i njihove porodice, mukotrpna, teška i duga, a nerijetko nakon izlječenja prisutne su i brojne posljedice samog liječenja s kojima se moraju nositi.

„Sama informacija da smo u prošloj godini izgubili 12 – tero djece nije nimalo zanemariva, a to znači da je to 12 porodica kojima je potrebna podrška, ne samo društva i okoline, već i sistemska. Ono što je posebno značajno i za ovaj Zlatni septembar, ono što nas građani stalno pitaju jeste kako mi možemo biti podrška, kako možemo pomoći? Mi ovaj septembar imamo jednu posebnu dizajniranu zaštitnu masku. Ona je simbol sama od sebe, jer djeca kroz cijelo svoje liječenje i većinu svog života provode, žive pod maskom, a pandemija je dovela do toga da i jedan prosječan zdrav čovjek može razumjeti kakav je to život pod maskom i evo građani će imati priliku da kupe masku u svim ovim gradovima, koje smo naveli po simboličnoj cijeni od 5 KM. Sav prihod od prodaje maski će ići našoj djeci, našim porodicama i evo još jednom ću pozvati sve građane, pa čak i društveno odgovorne kompanije, institucije čak i pravna lica da nam se mogu javiti i kupiti svoj primjerak maske i tako donirati novac djeci oboljeloj od raka”, istakla je Atifa Buldić – Bešić, PR Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka““, te dodala da svi oni koji žele nabaviti maske i na taj način donirati sredstva za djecu oboljelu od raka, iste mogu nabaviti i poslovnici Udruženja u Tuzli, na adresi Prve tuzlanske brigade broj 1.